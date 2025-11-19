15 Tre stelle Michelin, 14 conferme e Mammoliti entra nel gotha

Nel 2025 la schiera dei ristoranti che tutti e 14 i ristoranti tre stelle Michelin confermano il titolo che è un po' come riconquistare il titolo. I tristellati della guida Michelin Italia 2026 sono Villa Crespi, Piazza Duomo, Da Vittorio, Le Calandre, Dal Pescatore, Osteria Francescana, Enoteca Pinchiorri, La Pergola, Reale, Uliassi, Enrico Bartolini al Mudec, Atelier Moessmer Norbert Niederkofler, Quattro Passi) e Casa Perbellini ai 12 Apostoli. A questa schiera di campionissimi si aggiunge il Rei Natura by Michelangelo Mammoliti a Serralunga d'Alba (Cuneo), che sintetizza i suoi dieci anni di esperienza come una "cucina del cuore", Tra le novità della 71/a edizione due nuovi indirizzi due stelle Michelin, tra i quali uno aperto appena 16 mesi fa: è Famiglia Rana a Oppeano (Verona) con lo chef Francesco Sodano. E i Tenerumi aa Vulcano (Messina) con chef Davide Guidara che ha saputo esaltare il mondo vegetale, "Sono emozionato - ha detto Guidara - e dico grazie alla mia squadra, alla direzione e alla proprietà che sono stati sempre lì a supportarmi". In totale sono 341 i ristoranti una stella Michelin, 38 i due ristoranti Michelin e 15 i ristoranti tre stelle Michelin con l'ingresso di La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti a Serralunga d'Alba a Cuneo per un totale di 394 Stelle Michelin. Un risultato che porta l'Italia al secondo posto al mondo per numero di ristoranti stellati. E Heinz Beck, chef de La Pergola a Roma,. è premiato anche come chef mentor dell'anno.