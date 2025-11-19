Zangrillo: "20 miliardi per contratti nella pubblica amministrazione risultato storico"

Nelle ultime due leggi di bilancio è stato previsto uno "stanziamento di 20 miliardi per i rinnovi della tornata 2022/2024 e 2025/2027 a cui si aggiungono ulteriori 10 miliardi per la tornata 2028/2030". Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo nel corso di un Question time alla Camera rispondendo a una domanda sui rinnovi dei contratti pubblici sottolineando che si tratta di "un risultato storico che permette di garantire una continuità come mai accaduto nella storia di questa Repubblica". "Proprio questo mese - ha detto - abbiamo chiuso in tempi record la tornata 2022/2024 garantendo aumenti medi per scuola ed enti locali tra il 6 e il 7% del minimo tabellare. A queste cifre si aggiungono ulteriori risorse destinate in modo specifico alla sanità e agli enti territoriali che in alcuni casi spingono l'incremento vicino al 10%. Contestualmente ho provveduto a siglare l'atto di indirizzo quadro per i rinnovi contrattuali del triennio 2025/2027 permettendo, dunque, di avviare la relativa tornata contrattuale nel medesimo periodo di riferimento. Nel mese di dicembre, infatti, ha aggiunto, inizieranno le trattative per il comparto delle funzioni centrali a cui seguiranno poi gli altri tavoli negoziali". "L'azione intrapresa da questo Governo, dopo anni di ritardi nella contrattazione collettiva e di leggi di bilancio scritte al risparmio, ha detto ancora, permette di dare continuità alle trattative del rinnovo dei contratti pubblici e di recuperare un ritardo significativo. Preme sottolineare, infatti, che non accadeva da decenni di avviare una tornata contrattuale nel periodo temporale di riferimento". "Oltre alla leva retributiva, ha concluso, il nostro obiettivo è di mettere le persone al centro, investire sulla formazione, sul merito e su condizioni lavorative incentrate sul benessere organizzativo. Sono tutte leve indispensabili per continuare nel percorso di modernizzazione che la Pubblica amministrazione ha finalmente avviato e che non era più rinviabile".