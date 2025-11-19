Bertolotto: “Con quotazioni latte in calo vitale contenere costi”

"Il comparto lattiero caseario italiano e piemontese sarà chiamato ad affrontare mesi non semplici per via di numerosi e imprevedibili fattori, ed è dunque fondamentale mettere in campo tutta la resilienza di cui le aziende agricole sono capaci per affrontare unite le prossime sfide, tenendo sotto controllo i costi di produzione ed essendo particolarmente accorti nel programmare nuovi e mirati investimenti". Così il direttore di Confagricoltura Piemonte, Paolo Bertolotto, riassume il confronto avvenuto a Marene in occasione del convegno 'Dinamiche di mercato e competitività della filiera lattiero-casearia italiana' organizzato da Confagricoltura Piemonte, Confagricoltura Cuneo e Confagricoltura Torino, in collaborazione con la cooperativa Lait Service. Se da un lato, è emerso dal convegno, il comparto vive un 2025 favorevole a livello globale per ciò che riguarda l'andamento climatico che incide sulle produzioni di materie prime come soia e mais, e vede costi di produzione in calo (-19% l'energia elettrica e -22% il gas metano su novembre 2024) o stabili (alimentazione e fertilizzanti), dall'altro lato occorre fare i conti con una produzione in crescita a livello mondiale del 4,4%. Le esportazioni di prodotti lattiero caseari europei scende così dell'1,7%, mentre aumentano le scorte. Questo tende a spingere verso il basso le quotazioni del latte e dei derivati. L'export, è stato sottolineato, può rappresentare una valvola di sfogo importante per il settore, che è chiamato però a esplorare nuovi mercati, come Sud America e Asia. In Piemonte sono presenti circa 1.300 allevamenti da latte, per un totale di capi che sfiora le 230mila unità, localizzati per la maggior parte nelle province di Cuneo (41% delle aziende, 52% dei capi) e Torino (39% delle aziende, 33% dei capi). Il territorio si colloca anche nel 2025 fra le Regioni leader per la produzione di latte, con circa il 9% delle consegne nazionali.