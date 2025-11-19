ECONOMIA DOMESTICA

"Non si vive di solo turismo". L'autodafé di Castellani

A quasi 20 anni dalle Olimpiadi invernali, l'ex sindaco olimpico gela l'entusiasmo della platea Ascom sui grandi eventi: "Bisogna produrre risorse di valore". Un monito anche per il successore Lo Russo, alle prese con il nuovo piano regolatore

Torino celebra, con qualche anticipo, i venti anni dalle Olimpiadi invernali, ma è proprio uno dei protagonisti di quell’epoca a smorzare la narrazione trionfalistica, invitando tutti a riflettere su cosa è diventata la città e su cosa può diventare.

In occasione dei 50 anni di Gia Piemonte, l’associazione che riunisce le guide turistiche, nella sede di Ascom Confcommercio in via Massena il titolo dell’incontro è piuttosto eloquente: “Dal cuore industriale all’anima turistica”, interpretando come un segno di rinnovamento la progressiva deindustrializzazione. Ed è qui che l’ex sindaco Valentino Castellani, anche con una velata autocritica alla sua amministrazione – che per prima puntò sul terziario e i grandi eventi consegnando al passato la vocazione industriale e manifatturiera – avverte: “La mia idea di città era che non ci fosse solo la Fiat, ora auspico che non resti solo il turismo”. Nel corso della mattinata ha fatto un cameo anche il sindaco Stefano Lo Russo, che a distanza di trent’anni si trova ad affrontare sfide analoghe a quelle di Castellani, a partire dal varo del nuovo piano regolatore e dalla logica dei grandi eventi: “Le Atp Finals sono figlie delle Olimpiadi: senza queste non avremmo avuto neanche il palasport in cui ospitarle”. Ma come ha fatto capire il suo predecessore, Torino ha bisogno di molto altro.

La svolta turistica

Il quadro descritto dalle due padrone di casa, la presidente di Ascom Confcommercio Torino Maria Luisa Coppa e la presidente delle guide Gia Ascom Barbara Sapino, è più che roseo: a quasi venti anni dalle Olimpiadi gli arrivi in città sono aumentati del 90% e i pernottamenti del 70% (4,5 milioni quelli registrati nel 2024, per un totale di 17 milioni su tutto il territorio regionale), con il comparto turistico che contribuisce per oltre il 10% al Pil regionale. “Il turismo oggi non rappresenta un semplice comparto, ma un’infrastruttura immateriale di traino per l’economia e l’identità del territorio”, ha dichiarato la presidente Coppa. Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente della Camera di Commercio Massimiliano Cipolletta: “L’Olimpiade invernale ha dato la spinta a vederci e viverci come territorio anche turistico e da quel momento non abbiamo smesso di crescere”, mentre l’assessore regionale al Turismo Paolo Bongioanni ha sottolineato il “rapporto vitale” tra turismo e commercio: “I dati delle ricadute delle Atp Finals confermano la valenza straordinaria dei grandi eventi, come generatori e moltiplicatori collegati al turismo, primo fra tutti il commercio”.

La sferzata di Castellani

A sopire gli entusiasmi ci pensa l’intervento dell’ex sindaco Castellani, tra i protagonisti principali del periodo olimpico: era infatti a Palazzo Civico quando Torino venne scelta come sede dei Giochi e fu a capo del Toroc, il comitato organizzatore, fino al termine del suo mandato come primo cittadino. “Quando sono stato eletto eravamo nel pieno della crisi della manifattura e non si trovava via d’uscita – ha ricordato Castellani – così abbiamo creduto che bisognasse cogliere quel cambiamento anziché provare a fermarlo, e le Olimpiadi sono il punto di arrivo di quel processo: i grandi eventi hanno messo Torino sulla mappa del mondo”. Ma il suo discorso si chiude con una punta di autocritica nei confronti del nuovo modello di città che lui stesso ha aiutato a plasmare: “In quegli anni dicevamo ‘non solo Fiat’, perché pensavamo fosse necessario dare altre opportunità di sviluppo. Oggi mi viene da dire ‘non solo turismo’, perché sarebbe un grosso guaio se si vivesse solo di quello: c’è molto lavoro da fare e non possiamo cullarci sugli allori”, ha detto l’ex sindaco, ricollegandosi al declassamento del Piemonte a regione “in transizione”: “La vera domanda che ci dobbiamo porre è quali saranno i fattori di sviluppo su cui puntare, dobbiamo capire in quali settori Torino può essere ancora campione del mondo. Se non si producono risorse il turismo non basta”. Parole che hanno indotto la presidente Coppa a correggere il tiro: “Il turismo non è sufficiente, ma pensiamo se non ci fosse”.

Il piano di Lo Russo

Anche il sindaco Lo Russo è intervenuto nel corso dell’evento, e nel sottolineare la centralità dei grandi eventi nell’economia torinese e la capacità della città di ospitarli (“Torino è il palcoscenico ideale per gli eventi internazionali”, ha detto), ha annunciato che il nuovo piano regolatore in via di approvazione – il 15 dicembre è atteso il via libera da parte della giunta comunale – non potrà non tener conto della vocazione turistica e culturale della città. C’è ancora ben poco di definito per quello che dovrà essere l’indicatore di rotta del capoluogo sabaudo per i prossimi decenni: come verranno riutilizzati i tanti vuoti sparsi in giro per la città? Come verranno modificate le destinazioni d’uso? In attesa che il sindaco e il suo assessore all’urbanistica Paolo Mazzoleni descrivano il nuovo piano nel dettaglio, chi come Castellani si ritrovava a fronteggiare sfide analoghe trent’anni fa, varando l’ultimo Prg (a firma Gregotti-Cagnardi) nel 1995, dallo stesso palco oggi ha voluto lanciare un monito piuttosto severo.