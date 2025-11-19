Lo Russo: “Il Cpr di Torino è un carcere, situazione critica”

"Una situazione oggettivamente critica. È a tutti gli effetti un carcere". A dirlo è il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, all'uscita dal Cpr di corso Brunelleschi, dopo la visita alla struttura insieme alla garante per le persone private della libertà personale, Diletta Berardinelli. "Se si pensa di risolvere il problema dell'immigrazione in questo Paese con questo tipo di strutture - osserva il sindaco - non solo non si va lontano, ma invece che contenere la pericolosità sociale di chi delinque, si costruiscono potenziali situazioni in cui anche chi non delinque si trova in condizioni di degrado, quindi non è facilitato all'inserimento sociale". Al momento, a fronte di una capienza massima di 70 persone, sono 67 quelle trattenute al Cpr. "Persone con situazioni molto differenti tra loro - racconta Lo Russo -. Alcuni sono solo sprovvisti del permesso di soggiorno, a volte è solo scaduto, persone che sono qua da decenni, che parlano perfettamente italiano e che non hanno precedenti penali. Non è certamente questa la soluzione al problema della gestione dei flussi migratori". Il sindaco segnala poi un'altra criticità, "quella relativa alle patologie psichiatriche. Oggi - spiega - c'è un vuoto nella gestione delle persone che hanno diagnosi di patologie psichiatriche, quindi non vengono trattenute all'interno del Cpe e di fatto vengono rilasciate senza alcuna presa in carico dal servizio sanitario, circolano per la nostra città, rischiando di produrre potenziali danni a se stessi e agli altri. Non mi sembra davvero questo un metodo serio, da paese civile, per affrontare queste questioni".