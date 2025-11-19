FINANZA & POTERI

CrCuneo, l'inchiesta si sgonfia: regolare la designazione di Gola

Dopo mesi di sospetti e polemiche, la Procura pronta ad archiviare. Al centro dell'attenzione soprattutto la compatibilità con il ruolo, visto il contemporaneo incarico alla Camera di commercio. Nulla di rilevante sul piano penale, solo trattative politiche

L’indagine aperta nei mesi scorsi dalla Procura di Cuneo sulla designazione di Mauro Gola alla guida della Fondazione CrCuneo si avvia verso l’archiviazione. Da quanto trapela dagli uffici giudiziari, gli accertamenti non hanno messo in luce irregolarità nelle procedure che portarono all’elezione dell’ex presidente di Confindustria, finito al centro di un fitto dibattito politico e istituzionale.

Il procuratore Onelio Dodero, pur precisando che la formalizzazione non è ancora avvenuta, ha già chiarito alcuni punti dirimenti: la nomina risulta «formalmente regolare» e l’aspetto soggettivo ipotizzato inizialmente non pare destinato a produrre ulteriori sviluppi. Una definizione più puntuale arriverà soltanto con il provvedimento del pubblico ministero, ma la direzione è segnata.

L’origine dei sospetti

L’inchiesta era scattata nel marzo scorso, quando la Guardia di Finanza aveva bussato agli uffici della Fondazione, in pieno centro a Cuneo, e al Comune di Dronero, uno degli enti designanti. I militari avevano raccolto una cospicua documentazione utile a ricostruire l’intero percorso che, tra marzo e maggio 2024, aveva portato alla nomina di Gola nel consiglio generale e poi alla sua elezione alla presidenza.

Gli atti acquisiti includevano verbali interni, schede istruttorie, corrispondenze sulle candidature, documenti delle commissioni di valutazione e i materiali richiesti da chi aveva presentato l’esposto da cui è poi scaturita l’indagine. Al centro dell’attenzione: criteri di selezione, trasparenza del processo e verifica di eventuali incompatibilità.

I riflettori si erano accesi soprattutto su un elemento politico-istituzionale noto: al momento della candidatura, Gola era ancora presidente della Camera di commercio di Cuneo. Una coincidenza che aveva alimentato polemiche accese, con sospetti di potenziali conflitti di interesse e frizioni fra amministrazioni e rappresentanze economiche.

Appeasement Gola-Borgna

L’elezione del 3 maggio 2024 non era piombata dal cielo: nelle settimane precedenti si era sviluppato un confronto serrato tra enti locali e soggetti del mondo associativo, che aveva visto contrapporsi le candidature di Gola e di Federico Borgna, già sindaco di Cuneo. Il braccio di ferro si era risolto solo dopo un complicato lavoro diplomatico tra Comune di Cuneo e altri enti: un equilibrio che aveva portato al cosiddetto “ticket”, con Gola presidente e Borgna destinato a entrare nel Cda.

La formalizzazione della nomina era arrivata dopo che Gola aveva rimesso il mandato alla Camera di commercio, passaggio che aveva permesso di chiudere la questione delle incompatibilità previste dallo statuto.

Il ruolo del Comune di Dronero

Nel mosaico dell’inchiesta compariva anche il sindaco di Dronero, Mauro Astesano, chiamato – secondo statuto – a formulare la proposta di candidatura riferibile al proprio ente. Proprio quell’atto era finito nel mirino dell’esposto che aveva spinto Procura e Guardia di Finanza ai controlli. Astesano, da parte sua, ha sempre respinto qualunque addebito, rivendicando una gestione “lineare e trasparente” della procedura.

Il no comment della Fondazione

Nel frattempo, dalla Fondazione Crc arriva una posizione di massimo riserbo. Contattato per un commento sulla prospettata archiviazione, l’entourage del presidente fa sapere che Gola non rilascia dichiarazioni in questa fase, preferendo attendere la definizione formale del procedimento.

Con il venir meno delle ipotesi di irregolarità procedurali, l’indagine appare ormai destinata a concludersi senza ulteriori strascichi. Resta la fotografia di un’elezione accompagnata da tensioni politiche e da un controllo giudiziario approfondito, che – a quanto emerge – non ha trovato elementi per contestare il percorso che ha portato Mauro Gola alla presidenza di una delle principali fondazioni ex bancarie del Piemonte.