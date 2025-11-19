POLITICA & SANITÀ

Nuovo polo materno-infantile: mistero su conti, personale e servizi

Entro il 30 dicembre va completato il progetto per la fusione di Regina Margherita e Sant'Anna. La Cisl ne chiede conto ai vertici della Città della Salute a al commissario Ripa. Valle (Pd): "Chiarezza per evitare di partire già con zavorre di bilancio"

A che punto è il piano per staccare Il Regina Margherita e il Sant’Anna dalla Città della Salute e costituire la nuova azienda ospedaliera composta dal pediatrico e dall’ostetrico-ginecologico di cui la Regione ha previsto e annunciato la nascita il prossimo primo gennaio? Ad avanzare la domanda ai direttore generale dell’azienda di corso Bramante Livio Tranchida e al commissario dell’Oirm Franco Ripa è la Cisl, sia nella sua rappresentanza per la funzione pubblica, sia per quanto riguarda i medici.

Quella sui tempi del piano attuativo che, secondo quanto annunciato dall’assessore alla Sanità Federico Riboldi, dovrà essere completato entro il 30 dicembre è solo una delle molte domande che il sindacato pone su una vicenda in cui tempi dichiaratamente brevi si incrociano con non pochi problemi e altrettanti interrogativi.

“Come si intende garantire la funzionalità dei servizi tecnico-amministrativi oggi centralizzati, quali Ingegneria Clinica, Ict, Ufficio Tecnico, Servizio di Prevenzione e Protezione, Patrimonio, Libera Professione, Logistica, Provveditorato, Economato, ecc.? Come si intende procedere nella riorganizzazione atta a garantire la continuità assistenziale e operativa delle strutture sanitarie che attualmente operano in stretta sinergia interpresidio, quali la Farmacia, la Banca del Sangue, la Fisica Sanitaria, il Risk Management e la Neuroradiologia che lavora sulla piastra radiologica di via Zuretti? È disponibile una stima della spesa annuale aggiuntiva derivante dalla duplicazione di tali funzioni o dal ricorso a esternalizzazione”.

Il faro del sindacato

E questa è solo una parte della raffica di quesiti che la Cisl pone, insieme a quelli relativi alle modalità di trasferimento dei dipendenti, ma anche al modello organizzativo “per assicurare la continuità dei percorsi integrati tra Sant’Anna e Molinette, come per le gravidanze a rischio, l’oncologia ginecologica, la chirurgia d’urgenza” e molte altre situazioni che riguardano i pazienti.

Non meno rilievo viene posto dal sindacato alle questioni economiche finanziarie a proposito delle quali si chiede se sia “già definita la quota di debiti e crediti che verrà attribuiti ai due presidi nella nuova azienda” e “se siano previste risorse straordinarie per l’adeguamento strutturale e tecnologico dei due ospedali”.

A poco più di un mese dalla conclusione del piano per la costituzione della nuova azienda ospedaliera le richieste della Cisl lasciano apertamente intendere che sul fronte sindacale siano poche o del tutto assenti le informazioni da parte dei vertici aziendali sullo stato dell’arte dell’operazione.

Pd: "Chiarezza sui conti"

A chiedere conto delle procedure previste e di non secondari aspetti economici dell’operazione non è solo la rappresentanza dei camici bianchi e dei lavoratori del comparto sanitario, ma anche la politica. In un’interrogazione del consigliere regionale Daniele Valle, il Partito Democratico chiede, tra l’altro “se esista già una bozza del piano industriale ed economico-finanziario della costituenda azienda e se sia stata effettuata una stima puntuale dei costi aggiuntivi annuali derivanti dalla necessità di replicare le strutture di staff e i servizi tecnico-amministrativi oggi centralizzati”.

Una questione, quella dei costi, che Valle ha già più volte posto sul tavolo della giunta e in particolare dell’assessore Riboldi, senza evidentemente si fino ad oggi sia stata chiarita. Dai banchi dem anche la richiesta di sapere se “sia già stata definita la ripartizione dei debiti e dei crediti pregressi con la Città della Salute e la nascente azienda al fine – spiega Valle – di evitare che la nuova realtà parta con zavorre di bilancio che ne comprometterebbero l’operatività dal primo giorno”.

Se poi si aggiungono le note vicende sui conti del passato dell’azienda di corso Bramante e le verifiche sul bilancio 2024 in corso negli uffici della direzione regionale della Sanità, gli interrogativi posti insieme alle preoccupazioni sembrano trovare ulteriori ragioni.