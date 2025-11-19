Coluccio (M5s), giunta Cirio tuteli i Comuni montani piemontesi

"Il Movimento 5 Stelle è pronto a fare la sua parte per la tutela delle montagne piemontesi, ma la giunta Cirio faccia la propria". Così il consigliere regionale M5s Pasquale Coluccio, che con un ordine del giorno sollecita la giunta Cirio a "intervenire nei confronti del governo per chiedere che i criteri di classificazione dei Comuni montani individuati dalla legge Calderoli non penalizzino i piccoli Comuni piemontesi". "Secondo quanto stabilito dalla norma, approvata ma non ancora attuata - sottolinea Coluccio - i fondi statali destinati allo sviluppo delle aree montane verranno distribuiti solo ai Comuni che risponderanno a parametri altimetrici più rigidi, con particolare riferimento alla percentuale del territorio posta sopra una determinata quota. Questi criteri potrebbero innalzare la soglia oggi fissata a 600 metri, limitando drasticamente il numero di Comuni riconosciuti come montani, realtà che a causa dei tagli rischierebbero di non riuscire nemmeno a garantire i servizi minimi alle popolazioni locali. Tra le aree più colpite, l'Alto Monferrato, l'Ovadese, parte del Canavese, delle Valli di Lanzo, delle Valli Cuneesi e altre realtà montane medio-basse". "Siamo al fianco dei sindaci, degli amministratori locali, degli operatori economici, dei cittadini e dell'Uncem - afferma - nel chiedere alla giunta Cirio e al suo presidente un'azione forte e immediata nei confronti del governo nazionale. Sarà anche necessario - rimarca - valutare misure regionali di compensazione nel caso in cui i nuovi criteri della legge Calderoli dovessero effettivamente comportare l'esclusione di alcuni Comuni piemontesi dal perimetro delle aree montane".