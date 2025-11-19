Piemonte stanzia 58,7 milioni per le fonti energetiche

19:58 Mercoledì 19 Novembre 2025

La Regione Piemonte nel 2026 stanzia 58.7 milioni per le fonti energetiche. Lo ha sottolineato l'assessore all'Energia Matteo Marnati illustrando in terza Commissione il Defr 2026-2028 e il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 per l'espressione del parere consultivo sulle materie di competenza. "Tra le priorità del prossimo triennio - ha detto Marnati - spiccano la necessità di promuovere sempre più misure di efficienza energetica per strutture e infrastrutture, incluse le reti di teleriscaldamento e d'illuminazione pubblica, l'utilizzo di energie rinnovabili, lo sviluppo di sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti a livello locale, diffondere le comunità energetiche rinnovabili e realizzare il progetto Hydrogen Valleys". "Per il Programma dedicato alle fonti energetiche - ha sottolineato - si prevede uno stanziamento di 1,7 milioni per il 2026 e di 1,6 rispettivamente per il 2027 e il 2028, e 648mila euro di contributo regionale fisso ogni anno per il Catasto degli impianti termici". "Per quello dedicato alla politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche - ha aggiunto - si prevede per il 2026 uno stanziamento di 57 milioni (1,17 di fondi regionali, 52 di fondi Fesr 2021-2027 e 4 di fondi statali per progetti bandiera), di 41 milioni per il 2027 (1,17 di fondi regionali, 34 di fondi Fesr 2021-2027 e 6 di fondi statali per progetti bandiera) e di 35 milioni per il 2028 (1,17 di fondi regionali, 34 di fondi Fesr 2021-2027)".

