Piemonte stanzia 58,7 milioni per le fonti energetiche

La Regione Piemonte nel 2026 stanzia 58.7 milioni per le fonti energetiche. Lo ha sottolineato l'assessore all'Energia Matteo Marnati illustrando in terza Commissione il Defr 2026-2028 e il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 per l'espressione del parere consultivo sulle materie di competenza. "Tra le priorità del prossimo triennio - ha detto Marnati - spiccano la necessità di promuovere sempre più misure di efficienza energetica per strutture e infrastrutture, incluse le reti di teleriscaldamento e d'illuminazione pubblica, l'utilizzo di energie rinnovabili, lo sviluppo di sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti a livello locale, diffondere le comunità energetiche rinnovabili e realizzare il progetto Hydrogen Valleys". "Per il Programma dedicato alle fonti energetiche - ha sottolineato - si prevede uno stanziamento di 1,7 milioni per il 2026 e di 1,6 rispettivamente per il 2027 e il 2028, e 648mila euro di contributo regionale fisso ogni anno per il Catasto degli impianti termici". "Per quello dedicato alla politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche - ha aggiunto - si prevede per il 2026 uno stanziamento di 57 milioni (1,17 di fondi regionali, 52 di fondi Fesr 2021-2027 e 4 di fondi statali per progetti bandiera), di 41 milioni per il 2027 (1,17 di fondi regionali, 34 di fondi Fesr 2021-2027 e 6 di fondi statali per progetti bandiera) e di 35 milioni per il 2028 (1,17 di fondi regionali, 34 di fondi Fesr 2021-2027)".