POLITICA & SANITÀ

Prenotazioni farlocche, Schillaci tace. "Venga in Piemonte e dia spiegazioni"

Due mesi dopo la scoperta del "sistema Cuneo"con appuntamenti fittizi ai pazienti nessun provvedimento. Il ministro non ha risposto all'interrogazione parlamentare. Grimaldi (Avs): "Guardi in faccia i cittadini, non si gioca sulla salute. Servono sanzioni e trasparenza"

“Ora basta. Il ministro venga in Piemonte, guardi in faccia i cittadini e dica quali provvedimenti ha preso. Chi gioca con la salute delle persone non può restare impunito e chi ha responsabilità istituzionali non può continuare a nascondersi”.

Forse Orazio Schillaci un invito in terra piemontese lo aveva messo pure in conto, magari proprio da parte dell’assessore, soi disant “capo politico della Sanità”, Federico Riboldi, pronto ad aggiornare la foto insieme a lui giacché quella pubblicata ad ogni occasione è sempre la stessa. Codazzo di camici bianchi stile marcia di Esculapio del dottor Guido Tersilli primario di Villa Celeste, complimenti reciproci, melassa da iperglicemia. E invece no.

L’invito, in ben altra forma e sostanza, al titolare del dicastero di Lungotevere Ripa arriva dritto per dritto da Marco Grimaldi, deputato piemontese di Avs, lo stesso partito di Giulia Marro la consigliera regionale che con la sua interrogazione, ormai un paio di mesi fa, sollevò il coperchio dalla pentola in cui Asl Cuneo1 e l’azienda ospedaliera Santa Croce e Carle nel capoluogo della Provincia Granda cucinavano da tempo una ricetta “casereccia” per le liste d’attesa.

Appuntamenti a mezzanotte

Le prenotazioni fittizie con appuntamenti dati ai pazienti pochi minuti dopo la mezzanotte o addirittura il giorno di Natale, d’acchito erano sembrate una barzelletta, ma non c’era niente da ridere. Neppure tempo da perdere, tant’è che il direttore regionale della sanità, Antonino Sottile, all’oscuro di quel sistema in uso solo nel Cuneese lo bloccò subito.

Ma tanto era oliato il meccanismo che la sua brusca interruzione con un ritorno alla normalità provocò una sorta di paralisi per giorni e giorni di quelle prestazioni, soprattutto accertamenti radiologici, ai cui lunghi tempi di attesa s’era trovata la a dir poco anomala soluzione.

C’era voluto poco, da lì in poi, perché saltassero fuori appuntamenti farlocchi cui non erano seguiti quelli reali e l’eventualità che i dati sulle liste d’attesa inviati dal Piemonte a Roma potessero essere inficiati da quelle prenotazioni fittizie.

Guerra e Tranchida

Non quel che si dice un viatico perfetto per il direttore generale del Santa Croce e Carle Livio Tranchida, proprio in quei giorni “promosso” alla direzione della Città della Salute, la più grande azienda ospedaliera. Tantomeno una medaglia per il dirigente di lungo corso dell’Asl Cuneo1 Giuseppe Guerra, nella cui azienda così come in quella ospedaliera salterà fuori un numero notevole di prestazioni negate perché giudicate inappropriate.

Insomma, quanto dovrebbe bastare e avanzare per chiedere conto di quello che in breve diventa “il sistema Cuneo”. Ed è ciò che fa la consigliera rivolgendosi all’assessore senza ottenere, fino ad ora, quanto attesa. Ma lo fa anche Grimaldi, il 26 settembre, con un’interrogazione parlamentare indirizzata al ministro della Salute.

Dal ministero chiedono informazioni in Regione e da lì partono per Roma. Ma partono, per la Capitale, anche Riboldi e Tranchida. Ufficialmente le ragioni sono altre, ma si sussurra di un incontro al dicastero proprio per la vicenda cuneese.

Agenas in silenzio

Della questione viene interpellata pure l’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari che sulle liste d’attesa dovrebbe essere una sorta di Cassazione, anche se non è dato sapere se ad oggi si sia pronunciata in merito.

Un fatto è certo e lo rimarca con durezza il parlamentare di Avs, ancora in attesa della risposta alla sua interrogazione. “Sono passati mesi e il ministro Schillaci non ha ancora detto una parola. Che cosa sa? Che cosa è successo davvero all’Asl Cuneo 1 e all’Ospedale Santa Croce e Carle? Le visite fantasma, le prenotazioni fittizie, le liste d’attesa truccate non sono un dettaglio tecnico. Sono una ferita aperta nella sanità pubblica”.

Parole dure che arrivano a ruota di altre non certo morbide come quelle pronunciate proprio da Schillaci paventando il blocco dell’intramoenia di fronte a liste d’attesa troppo lunghe e ricevendo a tutta velocità il timbro di populista dai medici allarmati. Un’intemerata quella di Schillaci, su una questione per molto tempo ritenuta intoccabile come la libera professione per i medici ospedalieri, che lascerebbe presumere analogo piglio rispetto alla vicenda delle prenotazioni farlocche.

Giochi di potere

Invece il ministro, pure dato in rotta di collisione proprio sulla questione dei dati relativi ai tempi di attesa nientemeno che con il governatore del Lazio Francesco Rocca e il suo direttore della sanità Andrea Urbani di cui si dice ambisca al posto di capo di gabinetto al dicastero occupato da Marco Mattei, sul Piemonte tace.

"Non molliamo"

E neppure si è fatto sentire in altro modo. “Da quando è stato portato alla luce il caso – ricorda Grimaldi – solo silenzio, nessuna risposta, nessuna ispezione, nessun chiarimento. Ma noi – avverte – non archiviamo nulla. Se qualcuno lo pensa si sbaglia di grosso. Io non ho alcuna intenzione di lasciar correre. Non bastano le circolari, servono ispezioni, sanzioni, trasparenza”.

Poi quell’invito che proprio un invito non è, ma qualcosa di più perentorio. Improbabile assai venga accolto dal ministro. Semmai, nel caso, sarebbe opportuno che Schillaci l’appuntamento non lo fissi con il sistema Cuneo. A meno che non sia farlocco.