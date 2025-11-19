Riboldi, bene via libera Cal al nuovo Piano sociosanitario

21:38 Mercoledì 19 Novembre 2025

L'assessore alla Sanità del Piemonte, Federico Riboldi, ringrazia il Cal "per il via libera al nuovo Piano sociosanitario regionale all'unanimità dei votanti". "E' un passaggio importante - afferma - e voglio ringraziare per i suggerimenti e le suggestioni utili che sono il vero scopo delle audizioni che stiamo svolgendo. Il nuovo Piano è la carta d'identità del futuro sanitario e sociale della Regione e si va a inserire in un contesto di grandi cambiamenti della società e della sanità, dove le esigenze di cura sono completamente cambiate". 

print_icon