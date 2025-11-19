Riboldi, bene via libera Cal al nuovo Piano sociosanitario

L'assessore alla Sanità del Piemonte, Federico Riboldi, ringrazia il Cal "per il via libera al nuovo Piano sociosanitario regionale all'unanimità dei votanti". "E' un passaggio importante - afferma - e voglio ringraziare per i suggerimenti e le suggestioni utili che sono il vero scopo delle audizioni che stiamo svolgendo. Il nuovo Piano è la carta d'identità del futuro sanitario e sociale della Regione e si va a inserire in un contesto di grandi cambiamenti della società e della sanità, dove le esigenze di cura sono completamente cambiate".