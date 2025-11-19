Pentenero (Pd), basta propaganda sull'autonomia differenziata

"Le pre-intese che il governo sta portando avanti sull'autonomia differenziata - con accordi separati e senza alcun confronto parlamentare - non sono altro che propaganda a fini elettorali. Così si rischia di spaccare il Paese e di creare Regioni di serie A e Regioni di serie B, con conseguenze gravi per i cittadini e per l'immagine delle istituzioni". Così la capogruppo Pd in Piemonte, Gianna Pentenero, dopo che oggi è stata sottoscritta la pre-intesa a Torino. "Se da un lato mi fa piacere che il presidente Cirio in questa occasione abbia manifestato gratitudine al predecessore Chiamparino per avere aperto la strada alla riforma - dice Pentenero - voglio ricordare che le basi e le finalità di quella proposta erano diverse. Come ha giustamente sottolineato il presidente Giani, il regionalismo non può essere usato come strumento di divisione. Serve un confronto aperto e serio, che favorisca la solidarietà tra i territori e non le differenze. Il modello Calderoli-Meloni è quello dei figli e dei figliastri: non risolve i problemi, banalizza una battaglia storica e rischia di acuire rivalità e contrasti". "Questo governo, a seconda della propria convenienza - aggiunge - si comporta in modo centralista, impugnando leggi regionali su temi come fine vita, balneari, turismo o salario minimo, ma adesso per mettere bandierine elettorali in occasione delle regionali in Veneto, si improvvisa autonomista. Ma l'autonomia deve essere equa, solidale e razionale. È su questo terreno che si misura la serietà di chi governa".