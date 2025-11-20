Silenzio, parla il manovratore

L’ipocrisia e la menzogna sono senz’altro i difetti più irritanti tra quelli che contrassegnano chi governa nel nome della “Ragion di Stato”.

Un monarca, scelto da Dio e non dai sudditi, raramente è vincolato ai principi etici e di buon governo: rischia la testa se scoppia la rivoluzione, ma nel quotidiano risponde solo alla divinità che gli ha assegnato la corona (quale “Unto del Signore”). Dall’alto del suo trono può anche permettersi di non giustificare le sue scelte al popolo, pur mandandolo in guerra nelle vesti di carne da cannone.

Esattamente opposte dovrebbero essere, invece, le prassi che riguardano la Democrazia. I cittadini eleggono i loro rappresentanti: parlamentari, consiglieri di varia appartenenza istituzionale, sindaci sono tutti tenuti a lavorare per il bene collettivo, come bene evidenzia la nostra Costituzione, e a rispondere agli elettori delle azioni che scelgono di mettere in atto. Le narrazioni non vere, la retorica, le bugie, in Democrazia hanno un peso decisamente più grave rispetto alle falsità prodotte dai regimi monarchici. Le menzogne generate dai sistemi democratici celano (di norma) verità scomode, atti non realizzati in realtà per offrire servizi e maggiori diritti alla comunità (la stessa che ha espresso la classe politica al governo).

Un monarca può gridare alla folla che i giovani del Regno vanno a morire al fronte per il bene della patria, e per la volontà di Dio, mentre un Deputato della Repubblica ha il dovere (proprio perché scelto e stipendiato dal popolo) di non mentire ai suoi concittadini, trattandoli come scolaretti. I parlamentari, nei sistemi democratici, alla vigilia di conflitti armati devono avere il coraggio di affermare pubblicamente: “Entriamo in guerra per impossessarci di importanti materie prime e per finanziare l’industria delle armi, ossia per i soliti motivi economici”.

I principi democratici vorrebbero, come minimo, che l’avvio di un confronto bellico, nel caso in cui non sia la difesa da un’improvvisa invasione nemica, sia deciso con il coinvolgimento della popolazione (quindi tramite il Parlamento e il confronto pubblico), e non da gruppi ristretti di persone mosse da ragioni indecifrabili, oppure persuase a farlo da poter esterni.

L’Europa ha elargito all’Ucraina un sostegno che, ad oggi, ammonta a circa 178 miliardi di euro. In questi giorni è venuto alla luce il banchetto che la corruzione politica e la criminalità hanno allestito con gli aiuti bellici: ricchezza accumulata a scherno di chi muore sui campi di battaglia. Un ministro ha rivestito d’oro il suo WC sottraendo risorse al fronte, del tutto indifferente verso i concittadini che quotidianamente combattono in prima linea. Mentre alcuni membri del governo di Kiev intascano ricche mazzette, la guerra prosegue presentando il conto anche fuori dai confini ucraini. Le famiglie italiane sono strangolate dall’insensato aumento dei costi energetici e di quelli alimentari: un sacrificio che meriterebbe qualche spiegazione in più, anziché dosi quotidiane di odiosa propaganda.

La situazione internazionale, e soprattutto le sue ricadute su lavoratori e pensionati, esige la messa al bando delle verità di comodo. L’impegno finanziario, sostenuto dalle casse pubbliche, obbliga le istituzioni all’esposizione dei motivi reali per cui si debba espandere, a costo di entrare in guerra, l’Alleanza Atlantica verso Est. I cittadini meritano trasparenza, ma soprattutto una politica che non censuri chiunque osi porre domande non gradite al manovratore.

Alle dichiarazioni politiche si devono sempre contrapporre i fatti. Questi ultimi sono necessariamente alla base delle scelte di chi si propone di reggere le sorti del popolo che lo ha eletto. I contribuenti, in una presunta Democrazia, devono poter valutare affidandosi a criteri oggettivi, certi, che giustifichino la necessità di spendere 800 miliardi in armi.

Un esempio clamoroso di trionfo della retorica è fornito dal conflitto in corso tra due ex nazioni appartenenti in passato all’Unione Sovietica. Quotidianamente si susseguono dichiarazioni belliciste, gridate da politici in preda a una sorta di “tifo calcistico”, le cui origini meriterebbero invece doverosi approfondimenti. Ad esempio: la guerra tra Russia e Ucraina poteva essere scongiurata se le Nazioni Unite avessero preso posizione in merito alle centinaia di mozioni presentate da Mosca, con lo scopo di denunciare gli atti xenofobi subiti dai russofoni ucraini; sono accaduti davvero i fatti violenti di Odessa del 2014, che hanno contato numerose vittime tra gli ucraini di lingua russa; corrisponde a verità che i cittadini dei Paesi Baltici di origine russa possiedono solo il passaporto nomade, che non permette loro di usufruire dei diritti civili (compreso il voto); è reale la violazione degli accordi di Minsk sottoscritti dall’Occidente dopo la caduta dell’Unione Sovietica (contenenti la garanzia del non ampliamento dell’Alleanza Atlantica verso i confini russi); infine la Russia intende davvero invadere tutta l’Europa dell’Est, e quindi l’invasione dell’Ucraina potrebbe essere davvero il primo passo verso una guerra di aggressione globale.

Convegni organizzati con lo scopo di esaminare fatti storici aiutano chi cerca disperatamente chiarezza, ovviando così a spiegazioni semplici in merito a fatti complessi. Ascoltare non significa farsi condizionare, bensì permette di raccogliere elementi utili a comprendere le ragioni (reali) per cui stiamo scivolando verso un conflitto disastroso.

Quando il potere attua la censura dimostra tutta la sua debolezza e, ancor più, l’estrema fragilità di “ragioni ufficiali” suffragate solo dalla demagogia. Dichiarazioni di guerra giornaliere, seppur ancora non formalizzate, molto gradite dalle industrie d’armi: finanziate con una pioggia di soldi provenienti dalle tasche dei cittadini, e sottratti ai servizi essenziali (salute e scuola). Gli slogan non legittimano l’inizio di una devastante guerra mondiale, ma favoriscono il percorso di sfiducia verso governi e istituzioni democratiche.

La guerra è una cosa seria: affidarla a brevi parole d’ordine (sempre le stesse) e a spot elettorali è la dimostrazione di quanto sia inadeguata, e inaffidabile, l’attuale classe politica.