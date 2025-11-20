Prandi, "più sportelli antiviolenza in università a Torino"

"La nostra è una comunità dove non solo si impara e si studia, ma dove si vive. Quindi dobbiamo fare formazione e un controllo di comunità. Abbiamo attivato una serie di strumenti proprio per attuare il massimo dell'attenzione. Abbiamo quattro sportelli antiviolenza e siamo stati il primo ateneo ad inserirli. Ma li aumenteremo, perché le richieste di colloqui da parte delle studentesse sono tante". Lo afferma nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano La Stampa Cristina Prandi, rettrice dell'Università di Torino. Circa la decisione dell'università La Sapienza di Roma di costituirsi parte civile nel processo per il femminicidio di Ilaria Sula, che frequentava l'ateneo, afferma: "Sostengo tutto quello che sta facendo la Sapienza dopo il femminicidio di Ilaria Sula, credo abbia un valore simbolico importante. Vuol dire che l'università è dalla parte delle studentesse". "Vedo - prosegue Prandi - un'evoluzione culturale incredibile. A posteriori mi guardo indietro e riconosco come molestie atteggiamenti che trent'anni fa erano accettati. Ora c'è più attenzione e le ragazze di oggi sono sensibili, ma è importante che la comunità eserciti un controllo".