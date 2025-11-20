Casa, a Torino un piano per aiutare le persone rifugiate

Potenziamento dei servizi di informazione, orientamento e accompagnamento, con un maggiore coordinamento con la rete Sai e l'attivazione di punti di accesso dedicati, sperimentazione di soluzioni abitative tramite contributi per housing e affitto, mediazione e supporto per attivare contratti di locazione, percorsi individuali di educazione finanziaria e accompagnamento all'abitare, attività per favorire legami tra cittadini torinesi e rifugiati, campagne di sensibilizzazione e comunicazione pubblica iniziative per diffondere una cultura dell'accoglienza, creazione di una banca dati condivisa per monitorare le opportunità abitative. Sono le azioni previste dal progetto della Città di Torino 'AbitaTo', dedicato al sostegno dell'autonomia abitativa e dell'inclusione sociale dei rifugiati. I destinatari del progetto sono le persone titolari di protezione internazionale in uscita dal Sistema di Accoglienza e Integrazione da non oltre 12 mesi, che spesso hanno grosse difficoltà nel trovare soluzioni abitative stabili e sostenibili. "Mettere al centro l'abitare - sottolinea l'assessore alle Politiche sociali, Jacopo Rosatelli - significa molto più che offrire un tetto: vuol dire creare le condizioni perché ogni persona possa costruire relazioni, accedere ai servizi, mantenere un lavoro e partecipare pienamente alla vita della comunità. 'AbitaTo' rappresenta un tassello importante del Piano dell'Abitare, che punta a una città inclusiva, sostenibile e capace di garantire a tutte e tutti un diritto fondamentale: quello di vivere in modo dignitoso, stabile e accessibile. E per riuscirci serve un lavoro condiviso, che coinvolga istituzioni, enti, cittadini e proprietari, in una governance realmente partecipata delle politiche dell'abitare".