Blitz di anarchici nella sede Asl, scritte contro Cpr

Una decina di anarchici ha fatto irruzione questa mattina nella sede dell'Asl in via San Secondo a Torino, lanciando slogan contro i Centri di permanenza per il rimpatrio. Il gruppo è entrato nei locali e ha imbrattato i muri con la scritta "Cpr = tortura". All'esterno è stato affisso uno striscione con la frase "Nel Cpr di Torino solo botte e deportazioni. Asl complice", mentre da una delle finestre è stato srotolato un altro con la scritta "la violenza del Cpr inizia qui". Sul posto sono intervenuti la polizia e gli investigatori della Digos. L'azione degli anarchici arriva dopo la visita di ieri del sindaco di Torino Stefano Lo Russo e della garante comunale Diletta Berardinelli al Cpr di corso Brunelleschi. Gli anarchici già in passato erano stati autori di iniziative analoghe contro i Cpr.