ECONOMIA DOMESTICA

Un Piemonte da zero virgola:

Pil +0,55% nel trimestre

Non arretra ma resta intrappolato nella sua nuova normalità di "transizione": tiene, resiste, ma non sfonda. E mentre turismo e Pnrr evitano il peggio, export e manifattura precipitano, spingendo sempre più la regione verso quella Serie B europea

Lo si ripete da mesi: il Piemonte non arretra, ma non avanza. E l’ultima fotografia scattata dal PilNow – il superindice del Comitato Torino Finanza che anticipa di un anno i dati ufficiali avvalendosi anche dell’intelligenza artificiale – conferma in pieno questa condizione di sospensione. L’economia regionale chiude infatti il terzo trimestre del 2025 con una crescita tendenziale del Pil pari allo 0,55% rispetto allo stesso periodo del 2024, un dato che supera sia la media nazionale (+0,4%) sia quella della Germania (+0,3%). Ma il confronto con il ritmo dell’Unione Europea, che viaggia all’1,5%, rivela la distanza crescente tra Torino e le economie più dinamiche del continente.

È il terzo anno di fila in cui il Piemonte si muove nella “terra dello zero virgola”: la stima preliminare per il 2025 si ferma a +0,475%, dopo il +0,5% del 2024. Una crescita modesta ma non recessiva, opaca ma sufficiente a evitare arretramenti più gravi. Non abbastanza, però, per evitare la riclassificazione europea che ha retrocesso la regione dallo status di territorio “più sviluppato” a quello “in transizione”: la nuova, e poco lusinghiera, Serie B economica.

Tra zavorre e leve

Il quadro che emerge è quello di un’economia sorretta da pochi pilastri solidi e frenata da molte zavorre. A trainare ci sono soprattutto il Pnrr, che continua a sostenere cantieri e indotto, il turismo in ulteriore espansione, le costruzioni che crescono del 5% e un commercio vivace che segna un balzo del 12%. Dall’altra parte, però, stanno i nodi irrisolti che affliggono la struttura industriale piemontese: il manifatturiero arretra del 2,4%, gli altri servizi restano sostanzialmente fermi, e la cassa integrazione – pur riducendosi – continua a sottrarre 0,2 punti percentuali di Pil annualizzato, mantenendo l’economia regionale sotto una costante pressione.

Export in difficoltà

La ferita principale, tuttavia, è quella dell’export. Le esportazioni annualizzate crollano del 5%, passando da 62 a 59 miliardi di euro e colpendo in pieno i settori più identitari del Piemonte: l’automotive, i beni strumentali e soprattutto le vendite verso la Germania, da sempre un mercato cruciale per l’industria regionale. È un arretramento che suona ancora più grave se confrontato con l’andamento nazionale, che registra invece un modesto ma significativo +1%. Un divario che non può essere ignorato: il problema non è italiano, è piemontese.

Cresce l'occupazione

Il mercato del lavoro, almeno in superficie, offre qualche elemento di conforto: l’occupazione cresce dello 0,9%, in linea con la media del Paese. Ma anche qui il rovescio della medaglia è evidente. Come sottolineano gli esperti del PilNow, l’aumento dell’occupazione superiore alla crescita del Pil produce un inevitabile calo della produttività media del lavoro, un fenomeno che richiederà grande attenzione nelle politiche economiche dei prossimi anni per evitare un indebolimento strutturale del sistema produttivo.

La Serie B

Il raffronto con le aree più avanzate d’Europa completa un quadro che non lascia molto spazio all’ottimismo. Il Pil pro capite piemontese si attesta a 38.860 euro, superiore alla media italiana (35.800) ma assai distante dai 51.000 euro della Lombardia e ancor più dalle realtà europee che rappresentano benchmark di riferimento: Monaco di Baviera a 64.900 euro, Barcellona a 39.400, Lione a 38.100. Il Piemonte si colloca in mezzo, senza eccellere e senza sprofondare, espressione perfetta di quella condizione intermedia incarnata nella categoria delle regioni “in transizione”.

Soldatino fermo

Sul significato politico ed economico di questa fotografia Vladimiro Rambaldi, presidente del Comitato Torino Finanza, sottolinea come il Piemonte stia dimostrando “capacità di resistenza” in un contesto reso difficile dalla crisi strutturale dell’automotive e dalla debolezza della domanda estera. Ricorda che la tenuta è garantita dal Pnrr, dal turismo e dall’occupazione nei servizi e nelle costruzioni, ma avverte che tre anni consecutivi di crescita “zero virgola” confermano la necessità di accelerare una transizione verso nuovi modelli produttivi e di rafforzare la competitività del sistema manifatturiero regionale.

Ancora più esplicito è Gian Paolo Coscia, presidente di Unioncamere Piemonte, che definisce quella offerta dal PilNow come “la fotografia di un Piemonte combattivo”, capace di una tenuta superiore alle attese ma attraversato da un doppio binario sempre più evidente. Da un lato l’impulso positivo del turismo e del commercio, che sostiene l’occupazione; dall’altro le criticità strutturali che impongono – dice Coscia – un intervento di politica industriale “serio e coeso”. Senza una nuova strategia industriale, avverte, la normalità del Piemonte rischia di essere condannata allo “zero virgola” permanente. Combattivo, come un soldatino di piombo che sta in piedi ma non si muove.