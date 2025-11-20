Caputo mi hai

Dicono che…la professoressa Barbara Caputo si sia presa una bella rivincita. Docente del Politecnico di Torino, voluta dall’allora rettore Guido Saracco a coordinare le attività dell'Ateneo sull’intelligenza artificiale, dirigendo il Centro d’Eccellenza (AI-Hub@PoliTo). Il suo prestigioso curriculum l’aveva resa la candidata naturale per la direzione di AI4AI, l’Istituto italiano di Intelligenza Artificiale per l’Industria con sede a Torino e di patrocinio interministeriale, presieduta dall’economista Fabio Pammolli, ordinario del Politecnico di Milano e consigliere del ministro Giancarlo Giorgetti al Mef. Ma dalla short-list di 4 nomi, in cui era stata inserita, al termine dello scorso anno l’aveva spuntata il manager Antonio Calegari, laureato in fisica a Milano e con un passato anche in Vodafone.

Ma la Caputo si è presto potuta consolare con un incarico prestigioso: ad aprile di quest’anno infatti il ministro della Difesa Guido Crosetto l’ha nominata consulente nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale, un terreno sul quale il gigante di Marene si sta muovendo con grande determinazione, come testimonia il recente “non-paper sul contrasto alla guerra ibrida”. Poteva dirigere l’istituto per l’intelligenza artificiale a Torino, oggi contribuisce a determinare la politica di difesa del nostro Paese. Un bella soddisfazione.