Su i prezzi delle case a Torino, comprano francesi e milanesi

"Nella prima parte del 2025 i valori delle case a Torino sono cresciuti del 3,3%. La macroarea del Centro ha messo a segno una crescita dei valori del 2,7%. In aumento i prezzi in via Lagrange e nelle strade limitrofe. Si registrano, rispetto a un anno fa, maggiori compravendite realizzate da acquirenti francesi (che comprano per avere un appoggio in città) e di Milano (alcuni si trasferiscono pur lavorando a Milano oppure investono)". Così Marco Chiabrando, consulente d'area del gruppo Tecnocasa, sintetizza i dati del mercato residenziale nel primo semestre dell'anno. "Gli investitori - spiega -acquistano piccoli tagli da 200-250 mila euro da mettere a reddito. Negli ultimi anni l'interesse per la zona è aumentato, soprattutto da quando a Torino c'è la Città della Salute ed è stato ultimato anche il campus di Escp business school. In futuro si prevede anche il recupero dell'ex Borsa Valori che diventerà un Polo dell'Innovazione. Sono in corso inoltre molti interventi di riqualificazione di facciate di immobili storici. Via Lagrange si conferma una delle strade top dove si toccano punte di 6000-7000 euro al mq abitazioni signorili di fine '700 con soffitti a cassettoni oppure a botte con mattoni a vista. Si conferma il ridimensionamento del fenomeno delle case vacanza; chi lo aveva fatto in passato sta destinando l'immobile alla locazione a studenti, una camera singola si affitta a 400-500 euro al mese. Chi invece vuole ancora dedicarsi a questo tipo di attività sta puntando a negozi e laboratori in via non di passaggio per il quale fare il cambio d'uso in residenziale".