Nuovo ospedale Cuneo, via libera a progetto fattibilità

Passo avanti verso il nuovo ospedale di pianura dell'Asl Cuneo 1. La Conferenza dei servizi ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica (Pfte), che ora sarà preso in carico dall'Inail per le valutazioni successive. Il nuovo ospedale unico per il quadrante Nord-Ovest della provincia di Cuneo andrà a sostituire le tre strutture di Savigliano, Saluzzo e Fossano. Si estenderà su una superficie coperta di circa 61 mila metri quadrati su 4 livelli, con 310 letti (287 in ricovero ordinario), oltre a 80 letti tecnici, 8 sale operatorie e 3 sale parto. L'Inail ha stanziato 250 milioni di euro. "Nel corso della progettazione, affidata allo Studio Altieri di Thiene (Vicenza), è stata posta la massima attenzione - informa la Regione - agli aspetti legati alla sostenibilità ambientale dell'intervento, con l'adozione delle migliori tecnologie e metodologie improntate ad un sistema di massima efficienza". "L'ospedale dell'Asl Cn1 - osservano Alberto Cirio e Federico Riboldi, presidente della Regione e assessore alla sanità - procede spedito verso la sua realizzazione, così come sta avvenendo per le altre opere del grande piano di edilizia sanitaria della Regione da quasi 5 miliardi". "Siamo molto soddisfatti - afferma il direttore generale dell'Asl Cuneo 1 Giuseppe Guerra - del percorso avviato in questi ultimi mesi. Ora prenderemo in esame e risolveremo le ultime prescrizioni pervenute dalla Conferenza, ma siamo ottimisti sull'esito. Il progetto sarà consegnato a Inail entro il 20 dicembre prossimo".