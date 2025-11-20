Flc Cgil, 'no' a intesa Cirio-Calderoli su autonomia Piemonte

"La Flc-Cgil Piemonte esprime ferma opposizione alla preintesa firmata ieri tra il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il ministro Roberto Calderoli" sull'autonomia differenziata. E' quanto si legge in un comunicato dove si parla di "atto grave, che non risolve alcun problema ma che spezza diritti, divide servizi e aumenta le disparità territoriali". "A distanza di un anno dalla sentenza della Corte Costituzionale, che aveva segnato un forte stop all'attuazione dell'autonomia differenziata, Governo e Regione - osserva il sindacato - scelgono di procedere con un'accelerazione che non risponde all'interesse pubblico, ma apre nuove fratture nel sistema dei diritti e dei servizi": La preintesa attribuisce nuove funzioni alla Regione Piemonte in materia di protezione civile, nuove figure professionali regionali, previdenza complementare e tutela della salute, e secondo la Flc-Cgil "svuota la dimensione nazionale dei diritti sociali e previdenziali, aprendo la strada a un modello competitivo e diseguale con rischi enormi anche per il sistema nazionale di istruzione". "Il sistema educativo - aggiunge il sindacato - deve restare unitario, nazionale e garantito, perché solo così può assicurare qualità, inclusione e pari opportunità". "La Flc-Cgil - conclude la nota - dice No e continuerà la mobilitazione, con tutte le forze sociali che hanno a cuore giustizia e solidarietà, per chiedere il ritiro immediato della pre-intesa e il rafforzamento dello stato sociale, non la sua frammentazione regionale. I diritti non si dividono. L'autonomia differenziata va fermata".