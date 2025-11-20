Torino: calano temperature, pronto il Piano Neve della Città

Con l'abbassarsi delle temperature il Comune di Torino rende operativo il piano di prevenzione e gestione del rischio neve e ghiaccio sulle strade della città. La cabina di regia neve era già stata convocata dal comandante della polizia locale il 6 novembre. Sono previsti interventi per garantire la protezione prioritaria delle arterie principali e dei punti più sensibili. Il programma delle azioni, predisposto da Amiat, che ha la gestione della viabilità invernale, che tiene conto delle procedure previste dal Piano di Protezione Civile. Amiat interviene sulla rete stradale con attività di stoccaggio e distribuzione sale, insalamento preventivo e durante le nevicate o gelate, sgombero neve su strade, aree mercatali, marciapiedi degli edifici delle scuole comunali e parcheggi a rotazione dedicati alle persone con disabilità. Restano escluse le aree interne dei cimiteri cittadini e il verde pubblico, ad eccezione dei percorsi asfaltati di accesso ai parchi Valentino, Pellerina e Ruffini. Gtt continuerà invece ad occuparsi del servizio di insalamento e sgombero neve delle fermate dei mezzi pubblici. La cabina di regia attiva le azioni richieste in base a un 'semaforo' che prevede quattro livelli a seconda dell'entità della nevicata. Parallelamente all'azione pubblica, il Comune ribadisce "l'importanza della collaborazione da parte dei privati per la sicurezza collettiva".