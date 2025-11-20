LA SACRA FAMIGLIA

Eredità Agnelli, faccia a faccia Elkann e la madre Margherita

Al tribunale di Thun in Svizzera si è consumato l'ennesimo atto di una partita che vale una montagna di soldi: la questione della residenza effettiva di Marella Caracciolo e della giurisdizione competente a decidere sulla successione. "Una storia penosa e triste"

È durata oltre due ore l’udienza davanti al tribunale regionale dell’Oberland, presieduto dalla giudice Antonie Meyes Schürch, nella quale si è discusso uno dei capitoli centrali della controversia successoria che da anni contrappone John Elkann alla madre Margherita Agnelli de Pahlen: la determinazione della residenza effettiva di Marella Caracciolo, vedova di Gianni Agnelli e madre di Margherita. Una decisione che incide direttamente sulla giurisdizione competente a dirimere la disputa ereditaria.

Faccia a faccia

Poco dopo le 8 John Elkann è arrivato al palazzo di giustizia di Scheibenstrasse, accompagnato dalla sorella Ginevra Elkann. In aula è entrata anche Margherita Agnelli, che nella mattinata al cronista di Milano Finanza aveva definito la vicenda “una storia penosa e triste”. La causa, tecnicamente nota come “Thun 2”, riguarda la valutazione del centro degli interessi di Marella Caracciolo negli anni precedenti alla morte, per stabilire se la sua residenza fosse effettivamente in Svizzera (a Lauenen, vicino a Gstaad) oppure in Italia (nella torinese Villa Frescot).

Al centro del fascicolo sono confluite anche le risultanze dell’inchiesta svolta dalla Guardia di Finanza, compresi gli elementi relativi ai periodi di permanenza effettiva, alle cure mediche, ai rapporti con la struttura familiare e agli spostamenti registrati.

Due versioni contrapposte

La residenza è determinante per stabilire quale ordinamento giuridico debba pronunciarsi sulla validità dei testamenti svizzeri redatti da Marella tra il 2011 e il 2014 e sul loro ruolo nella successione. La difesa di Elkann sostiene la piena operatività della disciplina svizzera, legata al criterio del “centro degli interessi”, mentre la posizione di Margherita punta a dimostrare che l’effettiva residenza fosse in Italia, dove si applica – anche ai fini fiscali – il criterio dei giorni di permanenza (“sei mesi più uno”). Sono stati proprio i fratelli Elkann ad avviare questo procedimento civile con lo scopo di affermare, facendolo dichiarare a un giudice, la natura “rossocrociata” della successione e in particolare dei testamenti svizzeri della nonna. All’opposto Margherita ha avviato da tempo a Torino una causa civile per sostenere la residenza abituale in Italia della madre e così poter “attaccare” alla radice gli effetti dell’eredità.

La giudice Meyes Schürch dovrà valutare sia gli elementi probatori sulla residenza sia l’eventuale litispendenza con il procedimento avviato al Tribunale di Torino, che potrebbe portare la corte svizzera a rimettere la decisione ai giudici italiani.

Una mole di carte

Nel fascicolo sono confluiti anche documenti provenienti dal procedimento penale torinese, in cui John Elkann risulta indagato per presunte irregolarità legate alla successione (truffa ai danni dello Stato, evasione fiscale, mancato versamento dell’imposta di successione).

Tra gli atti figura il materiale acquisito dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Torino, comprese le comunicazioni interne, le valutazioni sulla residenza di Marella e il cosiddetto “memorandum Ferrero”, redatto nello studio del commercialista Gianluca Ferrero, oggi presidente della Juventus.

Sempre nella documentazione emergono il ritrovamento di un testamento del 1998 in cui compariva il nome di Edoardo Agnelli e una bozza di donazione del 14 novembre 2000, precedente alla sua morte.

Fronte penale

Sul versante italiano, John Elkann ha già versato 183 milioni di euro all’Agenzia delle Entrate per definire alcune pendenze fiscali connesse alla successione. Ha inoltre richiesto la messa alla prova per il procedimento penale in corso a Torino, proposta che prevede un periodo di dieci mesi presso i Salesiani di Torino. La giudice per le indagini preliminari si pronuncerà il 28 novembre sull’ammissione alla procedura, che in caso di esito positivo potrebbe estinguere il reato contestato.

Querelle a carte bollate

“Thun 2” è solo uno dei cinque procedimenti attualmente aperti tra Svizzera e Italia: quattro civili in Svizzera (tre a Thun e uno a Ginevra) e uno in Italia, presso il tribunale di Torino. Il calendario prevede ulteriori udienze, l’ultima delle quali fissata per domani, 21 novembre.

La decisione della giudice è attesa nelle prossime settimane. L’esito stabilirà se la Svizzera debba proseguire nel merito della controversia, pronunciandosi sulla validità dei testamenti svizzeri e quindi sulla successione, oppure se debba essere la giurisdizione italiana, già investita della questione, a occuparsene.