Cdp approva la rinegoziazione dei mutui per gli Enti locali

Il cda di Cassa Depositi e Prestiti, presieduto da Giovanni Gorno Tempini, su proposta dell'ad e dg, Dario Scannapieco, ha approvato un nuovo piano di rinegoziazione relativo a mutui concessi a Comuni, Province e Città Metropolitane che potranno rimodularli, ridefinendone il profilo di rimborso. L'iniziativa, che sarà avviata nel 2026, - spiega una nota - conferma la vicinanza di Cdp agli Enti locali, consentendo la liberazione di risorse da destinare al territorio. Inoltre, il cdA ha deliberato nuove iniziative per un valore complessivo di circa 1,7 miliardi di euro a favore di piccole e medie imprese e della Cooperazione internazionale. In linea con il principio di complementarità rispetto al mercato, il consiglio di Cassa Depositi e Prestiti ha dato il via libera a iniziative, da realizzare tramite il sistema bancario, a supporto dell'housing. Nell'ottica di sostenere progetti che mirano alla riduzione delle emissioni di CO2, soprattutto nei grandi centri urbani, il CdA ha anche deliberato la concessione di risorse per facilitare l'accesso al credito delle imprese di minori dimensioni con lo scopo di favorire la mobilità sostenibile. Per le economie emergenti si consolida l'impegno di CDP sul fronte della Cooperazione internazionale con un ulteriore impulso alla crescita di imprese attive nei mercati emergenti. In particolare, nella cornice del Piano Mattei del governo italiano, il Consiglio ha dato il via libera a risorse per sostenere il settore privato nell'area nordafricana.