Confcommercio, in Piemonte un negozio su 5 sparirà entro il 2035

In Piemonte un negozio su cinque è destinato a sparire entro il 2035. L'allarme è lanciato da Confcommercio sulla base di analisi svolte dal proprio Ufficio studi. "Nella nostra regione - informa una nota - fra il 2012 e il 2024 sono sparite oltre 13 mila imprese del commercio tra negozi e ambulanti, e 594 imprese dei servizi di ristorazione (ristoranti e bar), con cali particolarmente accentuati nei centri storici e nei piccoli comuni. Nei soli otto comuni capoluogo di provincia hanno chiuso oltre 3.200 esercizi al dettaglio in sede fissa (-25,35%), insieme a 1.772 bar (-26,65%), mentre sono aumentati i ristoranti (+723 unità, pari al +21,31%) e i servizi di alloggio (+122 unità, pari al 30,50%)". A livello nazionale le chiusure delle attività al dettaglio sono state quantificate in oltre 140 mila. Il Piemonte figura al terzo posto in Italia per numero di negozi sfitti, che sono quasi novemila. Giuliano Viglione, presidente di Confcommercio Piemonte, sottolinea che "la desertificazione dei negozi è un problema economico, sociale e di coesione". "Ogni saracinesca abbassata - dice - significa meno sicurezza, meno servizi, meno attrattività e meno socialità nelle nostre città. E senza efficaci e tempestivi interventi di rigenerazione urbana, entro il 2035 rischiamo di avere delle vere e proprie città fantasma". Viglione afferma che per scongiurare questa prospettiva "è necessario sostenere il commercio di prossimità con una programmazione innovativa della rete distributiva, accesso al credito più facile e meno costoso e misure specifiche per affrontare la transizione economica". Per contrastare il fenomeno, a livello nazionale Confcommercio ha varato il progetto Cities. Per quel che riguarda il Piemonte, l'associazione propone una serie di interventi a livello regionale, come la revisione della normativa urbanistico-commerciale, e comunale: per esempio, il varo di Programmi pluriennali per l'economia di prossimità, i patti per la riattivazione dei locali sfitti (con incentivi e canoni calmierati), partenariati fra imprese del terziario di mercato e operatori immobiliari.