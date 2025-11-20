FINANZA & POTERI

CrAsti, la fondazione smentisce: nessuna bocciatura del presidente

La decisione sulla quota della banca è stata rinviata all'unanimità a una seduta successiva del Cda, il confronto tra consiglieri resta aperto e Negro non è andato in minoranza, né sfiduciato. I tre pretendenti (Unicredit, Bpm e Credem) e i rintocchi del campanile

La Cassa di Risparmio di Asti si trova di nuovo al centro di una partita delicatissima, tra grandi gruppi bancari, interessi territoriali e pressioni mediatiche. Una banca, forse tra le più grandi delle picccole, che attira l’attenzione di Unicredit, Banco Bpm e Credem, in un contesto che è al tempo stesso finanziario, politico e mediatico. Come già raccontato dallo Spiffero, la sfida tra Andrea Orcel e Giuseppe Castagna trova un nuovo terreno nel risiko bancario in Piemonte, dove scala, territorio e politiche di fondazioni si intrecciano in modo molto complesso.

La partita però è più complicata di quanto appaia sulle cronache giornalistiche, perché tra una seduta e l’altra del Consiglio di amministrazione della Fondazione CrAsti, le notizie talvolta vengono strumentalizzate, alimentando polveroni e narrative premature. Il 18 novembre, infatti, il Cda ha deciso di rinviare ad una successiva seduta la decisione sulla valorizzazione della quota del 31,8% in Banca d’Asti. La Fondazione ha precisato che il confronto è ancora in corso e che ogni decisione sarà assunta in modo collegiale.

La smentita della Fondazione

Tra il 14 e il 18 novembre, il board si è aggiornato sull’attività svolta da Equita, incaricata di definire una valutazione indipendente del patrimonio e di esplorare possibili scenari di diversificazione degli investimenti. Non vi è stata alcuna messa in minoranza del presidente Livio Negro, né formale né sostanziale, e nemmeno alcuna bocciatura del suo operato, assicurano da corso Alfieri. Al contrario, la seduta ha rappresentato “un proficuo tavolo di confronto in cui tutti i consiglieri hanno potuto esprimere liberamente le proprie considerazioni, nell’esclusivo interesse del territorio, della banca e del personale”. Una discussione che ha alimentato voci, finite in alcune ricostruzioni giornalistiche, di una bocciatura della linea di Negro e di un Cda che avrebbe congelato il mandato a Equita mettendo in minoranza il presidente.

Il peso delle azioni

La partecipazione della Fondazione in CrAsti pesa oggi circa 174 milioni di euro, pari al 79% del patrimonio dell’ente, ben oltre il limite fissato dal protocollo Acri-Mef aggiornato lo scorso 28 ottobre (44% per gli enti maggiori). La necessità tecnica di ridurre la concentrazione è dunque inevitabile, ma le scelte su come farlo sono oggetto di discussione e di equilibrismi politici: secondo alcuni, sensibili alle sirene campanilistiche, aprire il capitale a soggetti esterni rischierebbe di minare la centralità territoriale della banca, mentre una soluzione interna – coinvolgendo le altre fondazioni già presenti nel capitale, come Cr Cuneo o Crt – permetterebbe di mantenere il controllo locale.

I tre pretendenti

Come evidenziato dallo Spiffero, la partita attira grandi protagonisti. Lo scorso mese, Banco Bpm ha manifestato interesse per una quota della CrAsti (nel suo carniere ha già il 9,9%), mentre Unicredit ha avanzato una proposta per acquisire la maggioranza. Anche Credem, l’istituto emiliano controllato dalla famiglia Maramotti, si è fatto avanti. Le tre offerte appaiono simili sul piano economico, ma differiscono nei tempi di esecuzione: più rapidi per Unicredit, più lunghi per Credem. La strategia di Unicredit punta a rafforzare la presenza nel Nord-Ovest e a sfidare Castagna su un terreno simbolico oltre che finanziario.

In questa fase delicata, anche la disinformazione diventa uno strumento quasi inevitabile: notizie premature o ricostruzioni distorte servono ad alzare tensioni, a influenzare le istituzioni locali e a spingere i diversi candidati alla conquista della banca. La realtà, ribadisce la Fondazione, è che ogni scenario viene valutato in maniera trasparente e collegiale, con l’obiettivo di tutelare il territorio e garantire continuità e stabilità della banca e dei posti di lavoro.

La disinformatja

La partita su CrAsti non è quindi solo una questione di numeri e quote: è un gioco di potere finanziario, di strategie territoriali e, non ultimo, di gestione dell’informazione. Tra Orcel, Castagna, le fondazioni e le istituzioni locali, ogni comunicato e ogni articolo può avere lo scopo di alzare polveroni, orientare percezioni e condizionare le mosse degli attori in campo. La decisione definitiva del Cda della Fondazione CrAsti rimane in sospeso, mentre la cronaca continua a trasformare ogni passo in un campo di battaglia mediatico. Nel risiko bancario piemontese chi controlla la narrativa può contare quanto chi controlla le azioni. Più o meno.