ECONOMIA DOMESTICA

Lo Russo sceriffo delle multe, incassi raddoppiati in 5 anni.

Nel 2026 punta a 86 milioni

Bilancio alla mano, gli introiti da sanzioni sono la voce che cresce di più: +100% rispetto al 2022. E senza i nuovi limiti del Codice della strada le entrate sfiorerebbero i 100 milioni di euro. Firrao (Torino Bellissima): "Un bancomat del Comune pagato dai cittadini"

Stefano Lo Russo scommette sull’indisciplina dei torinesi. Paletta in mano e fischietto tra le labbra, il primo cittadino si fa "civich" e anche per il 2026 prevede dalle multe maggiori guadagni per le casse comunali. È tutto scritto nero su bianco sul bilancio di previsione del Comune di Torino. Un dato, quello degli incassi da “proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti” che in cinque anni è più che raddoppiato.

Ottantasei milioni di euro. È quanto la Città si aspetta di incassare l’anno prossimo dalle multe. Ben cinque milioni di euro in più rispetto al 2025 e ben quarantacinque milioni di euro in più rispetto al bilancio di previsione del 2022. Calcolatrice alla mano l’aumento è di oltre il 100% rispetto a cinque anni fa. All’epoca l’assessora comunale era Gianna Pentenero, attuale capogruppo del Pd in consiglio regionale.

“Quota 100 milioni di multe”

Nel 2026 verrà sfiorata, ma non verrà raggiunta. “Quota 100” milioni di euro di incassi da multe forse sarà raggiunta nel prossimo mandato di Lo Russo da sindaco. “Se non fosse stato per il nuovo codice della strada oggi staremmo parlando tranquillamente di una quota raggiunta – spiega Pierlucio Firrao di Torino Bellissima – un vero e proprio bancomat per il Comune, pagato dai cittadini”.

Il nuovo codice della strada ha infatti ridotto le sanzioni dovute ai t-red. È stato chiarito infatti che possono essere multati solamente gli automobilisti che passano con il rosso e non quelli che violano la segnaletica a terra, come il passaggio su una corsia non consentita o il superamento della linea di arresto. A Torino si è passati così dalle 118.000 multe comminate nel 2024 alle 15.000 sanzioni di quest’anno. Più di 100.000 in meno in un anno nonostante l’installazione di nuovi occhi elettronici.