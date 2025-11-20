Ex Ilva, vescovi: "Necessario un ripensamento"

Appresa "con grande sorpresa" l'ipotesi ventilata il 18 novembre dal governo ai sindacati di fermare la produzione nei siti del Nord di Acciaierie d'Italia (ex Ilva), il vescovo di Tortona Guido Marini e l'arcivescovo di Genova Marco Tasca intervengono, in una nota congiunta, sulla crisi dei siti di Novi (Alessandria) e del capoluogo ligure. "Andare in questa direzione pregiudica il futuro e non sembra avere una logica industriale. Le migliaia di famiglie su cui questa decisione avrà impatto richiedono la nostra attenzione. L'inevitabile mancato rispetto dei contratti in essere avrà conseguenze economiche e di immagine e comprometterà le possibilità di vendita dell'azienda". Pertanto, mons. Marini e mons. Tasca ritengono necessario "un ripensamento e l'inserimento delle future decisioni in un contesto di piano industriale nazionale credibile".