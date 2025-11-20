FAN DEL QUIRINALE

"Viva Mattarella", Torino a rotta di Colle

In piazza San Carlo ricompare lo striscione già mostrato a febbraio, quando imperversava la polemica con Mosca. Stavolta gli attacchi al Capo dello Stato arrivano da Fratelli d'Italia dopo le rivelazioni sul "caso Garofani"

Nel pieno dello scontro istituzionale tra Fratelli d’Italia e il Quirinale intorno al “caso Garofani”, a Torino è ricomparso uno striscione per prendere posizione senza mezzi termini al fianco del Capo dello Stato. Su un terrazzo affacciato su piazza San Carlo è tornato il drappo bianco con la scritta rossa “Viva Mattarella”. Un messaggio identico a quello apparso lo scorso febbraio, quando il Presidente della Repubblica era finito nel mirino della portavoce del ministero della Difesa russo Maria Zakharova. E, con ogni probabilità, arriva ancora dalla stessa autrice: la signora Nelida, residente al quarto piano della palazzina da cui si domina l’intera piazza.

Il caso

Lo striscione arriva nel pieno della polemica esplosa dopo l’articolo uscito martedì su La Verità che attribuisce a Francesco Saverio Garofani, consigliere del Presidente Sergio Mattarella, opinioni ostili al governo della premier Giorgia Meloni e presunte trame per ostacolarlo. Il capogruppo di FdI alla Camera Galeazzo Bignami ha chiesto una smentita pubblica, suscitando la reazione stizzita del Quirinale, che ha replicato con irritazione parlando di dichiarazioni “che sconfinano nel ridicolo”. Meloni ha poi provato a spegnere l’incendio difendendo Bignami e ribadendo la “sintonia istituzionale” dopo aver incontrato il Capo dello Stato, pur continuando a definire “inopportune” le parole del consigliere. Garofani, dal canto suo, ha affermato di essere stato “utilizzato per attaccare il presidente”, riducendo il tutto a una “chiacchierata tra amici”. Ma la sensazione è che la questione sia tutt’altro che chiusa, con la tensione tra il Quirinale e Palazzo Chigi che resta latente.

Il precedente

A febbraio, nello stesso angolo di piazza San Carlo e sulla stessa balaustra, comparve lo stesso striscione. Allora era la risposta spontanea alle minacce verbali di Maria Zakharova contro Mattarella, accusato di aver paragonato — secondo Mosca — la Russia alla Germania nazista. Il Quirinale scelse il silenzio, giudicando improprio scendere a quel livello. Ma la campagna ostile proveniente dall’ecosistema mediatico filorusso non passò inosservata, né al Colle né agli apparati di sicurezza. Oggi la scena si ripete, con il fronte polemico che non viene agitato più da Mosca, bensì da Roma. Ma da ovunque provengano gli attacchi al Colle, l’arzilla Nelida è sempre pronta a scendere in campo al fianco del suo presidente.

