'Ndrangheta a Torino: 11 anni a D'Onofrio e 8 a ex sindacalista

Cinque condanne, una delle quali per un ex sindacalista, hanno chiuso oggi a Torino uno dei processi originati dall'inchiesta Factotum sulla presenza della 'ndrangheta nel Nord Ovest. Undici anni e dieci mesi di reclusione sono stati inflitti a Francesco D'Onofrio, considerato dagli inquirenti una figura di vertice delle cosche nel Torinese. L'uomo, che negli anni Ottanta militò in un gruppo di estrema sinistra chiamato Colp, ha negato qualsiasi legame con i clan. A Milano, sulla scorta del ritrovamento di una pistola nella sua abitazione, è stato riaperto un fascicolo sull'omicidio del procuratore Bruno Caccia, ucciso a Torino in un agguato nel 1983. Il delitto (per il quale altre due persone sono state condannate in via definitiva) è stato ricondotto alla criminalità organizzata; anche per questa vicenda, comunque, D'Onofrio ha sempre negato ogni coinvolgimento. A Domenico Ceravolo, sindacalista della Cisl all'epoca dei fatti contestati nel procedimento Factotum, sono stati inflitti 8 anni, 10 mesi e 20 giorni. Si sono costituiti parte civile i Comuni di Torino e Carmagnola, il sindacato e la Regione Piemonte.