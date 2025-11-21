SANITÀ & POLITICA

Costi della sanità, nuovi criteri:

il Piemonte non è un modello

Il Governo aggiorna i parametri per definire le Regioni benchmark su cui basare spesa e fabbisogni standard. La mancanza di equilibrio di bilancio esclude il sistema piemontese. E pensare che nel 2019 era al primo posto a livello nazionale. A breve le verifiche del Mef

Mentre alcune Regioni chiedono maggiore autonomia anche sul fronte della gestione dei fondi della Sanità, il Governo dopo dieci anni rimette mano ai criteri per calcolare costi standard e fabbisogni da applicare a livello nazionale.

Con un decreto della Presidenza del Consiglio di cui è attesa l’approvazione in Conferenza Stato-Regioni, l’esecutivo ha aggiornato i parametri in base ai quali stabilire quali siano le tre Regioni benchmark, ovvero i sistemi sanitari di riferimento per calcolare i costi e i fabbisogni standard in materia di sanità.

Il riparto dei fondi

Sembra una questione meramente tecnica, ma non lo è. Da questi parametri derivano, infatti, le risorse che ogni anno vengono assegnate a ciascuna Regione con il riparto nazionale e, dunque, è facile comprendere l’importanza di questi cambiamenti specie laddove ci si debba arrabattare per far quadrare i conti o, perlomeno, contenere il deficit. Una situazione ben nota a buona parte del Paese, Piemonte compreso.

In mezzo a tanti interrogativi, incominciando da quello sull’esito che avrà la verifica dei conti al tavolo ministeriale atteso tra poche settimane, per la sanità piemontese una certezza c’è: non sarà una delle Regioni benchmark. Tra i numerosi requisiti richiesti ne basta uno, quello dell’equilibrio economico finanziario del bilancio sanitario, a tagliar fuori il Piemonte da quel terzetto virtuoso da prendere come riferimento.

Conti in rosso

Un fatto che certo non stupisce considerata la situazione dei conti del sistema sanitario regionale che per attenuare il profondo rosso dei conti dello scorso anno ha dovuto raschiare il fondo del barile e recuperare decine di milioni al di fuori dei fondi destinati alla gestione della pesante e complessa macchina della salute che da tempo di salute finanziaria non ne gode per nulla.

Terzetto virtuoso

Attualmente i sistemi sanitari di riferimento sono quelli del Veneto, dell’Emilia-Romagna, della Lombardia cui su richiesta della Conferenza delle Regioni sono state aggiunte anche Umbria e Marche. E cinque saranno quelle individuate in base ai nuovi parametri per formare una graduatoria da cui trarre le tre di riferimento, cercando per quanto possibile di rispettare una rappresentanza di Nord, Centro e Sud così come inserire almeno una regione di piccole dimensioni geografiche e con una popolazione al di sotto del milione di abitanti. Ulteriori parametri, questi ultimi, che uniti a quello insormontabile pocanzi citato dell’equilibrio di bilancio escludono ogni possibilità per il Piemonte di essere preso a modello..

Il podio di Chiamparino

Cosa che, invece, accadde un po’ di anni addietro. Era il 2019, un anno prima della pandemia Covid e pochi mesi dalle elezioni che avrebbero ribaltato il governo del Piemonte portando alla sua guida il centrodestra con la prima giunta presieduta da Alberto Cirio. Allora, ai primi di gennaio, era stato il suo predecessore Sergio Chiamparino a salutare orgogliosamente quella che definì “una novità assoluta per il Piemonte”, ovvero “l’essere al primo posto nella graduatoria delle Regioni Benchmark”.

Lasciato alle spalle il lungo e pesante piano di rientro dopo aver affidato l’improba missione non indenne da tagli e misure drastiche all’allora direttore regionale Fulvio Moirano (che volle con sé con il mastino dei conti Thomas Schael), Chiamparino aveva potuto rivendicare che “il Piemonte diventa sempre più un punto di riferimento per la sanità nazionale”.

Le verifiche del Mef

Ricordi ormai sbiaditi. La lunga emergenza Covid molto ha cambiato, molto ha coperto. Il piano di rientro negli ultimi anni è diventato un incubo pronto a tramutarsi in dura realtà. Nel giro di meno di un mese il consolidato della sanità piemontese del 2024 dovrà approdare al tavolo di verifica del Mef, ma a quel dossier manca ancora il bilancio della Città della Salute in questi giorni al vaglio dei revisori del collegio sindacale, così come della direzione regionale della Sanità di cui è in corso l’istruttoria. Nulla può essere dato per scontato, dagli esiti ai tempi. E non rassicurano certo altri conti, ovvero quelli dell’anno in corso. Molti punti interrogativi che portano all’unica certezza: per ora il Piemonte, nella sanità, non sarà un modello.