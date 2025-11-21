CALCIO & FINANZA

Juventus, Elkann scuce altri soldi.

Dal 2019 bruciato oltre un miliardo

Ennesimo aumento di capitale. Il collocamento da 97,8 milioni copre solo una parte delle perdite strutturali. Il rampollo Agnelli conferma il sostegno di Exor, Tether mantiene la sua presenza, ma i conti restano in sofferenza e tra i soci di minoranza crescono le preoccupazioni

Che alla Continassa l’aria fosse da “ennesima cura ricostituente” lo si era intuito. Ora arriva anche la formalizzazione: la Juventus ha chiuso il collocamento accelerato riservato agli investitori istituzionali, trasformando l’annuncio del 20 novembre in 97,8 milioni di euro freschi. Un’operazione rapida, da mercato vero, con 37.912.181 nuove azioni piazzate a 2,58 euro l’una, prezzo definito sulla base dell’accelerated bookbuild e sufficiente a coprire un’altra porzione della distanza tra ciò che la società è e ciò che deve tornare a essere.

Exor e Tether mano al portafoglio

Un aumento che, come sempre accade quando si parla di Juventus, chiama in causa direttamente John Elkann, regista attraverso Exor. La holding di famiglia – proprietaria del 65,4% del club – ha sottoscritto le nuove quote pro quota, insieme a Tether Investments, la società riconducibile a Giancarlo Devasini e Paolo Ardoino, vertici del colosso delle criptovalute, salita da tempo alla posizione di secondo azionista con l’11,5%. In questo modo Elkann ribadisce che la linea resta quella della continuità nel controllo e del sostegno economico senza scossoni né cessioni di peso. Almeno per il momento.

Soldi per il Piano strategico

Con l’operazione, il capitale sociale della Juventus sale a 16,73 milioni, frazionati in 417 milioni di azioni ordinarie, tutte pronte per la quotazione su Euronext Milan alla data di emissione. Il club precisa nella nota che le risorse confluiranno nel Piano Strategico 2024/2025 – 2026/2027, dove le parole d’ordine sono ormai scolpite: rafforzamento patrimoniale, riduzione dell’indebitamento, sviluppo internazionale del brand e mantenimento della competitività sportiva. In altre parole, non un lampo isolato ma il proseguimento di un percorso di stabilizzazione iniziato tempo fa.

Un salasso miliardario

E il tempo, infatti, racconta un’altra verità: dal 2019 a oggi la Juventus ha messo in fila tre aumenti di capitale – 300 milioni nel 2019, 400 milioni nel 2021, 200 milioni nel 2023 – più il rafforzamento patrimoniale da 15 milioni versato da Exor nel marzo 2025. Con i 97,8 milioni appena incassati, il totale immesso dal sistema Elkann e dagli altri soci supera il miliardo di euro. Un confine simbolico che fotografa perfettamente il peso dell’impegno e la profondità delle difficoltà strutturali da tenere a bada.

La conduzione dell’ultima operazione è stata affidata a Unicredit, nel ruolo di global coordinator e sole bookrunner, mentre la Juventus ha accettato un lock-up di 90 giorni, garanzia formale per il mercato ma anche segnale che l’assetto, almeno nel brevissimo termine, non subirà scosse, utile per rassicurare il mercato in una fase in cui ogni movimento azionario viene scrutato con attenzione chirurgica.

Futuro incerto

Dietro la manovra finanziaria, però, non mancano ombre importanti. Il bilancio al 30 giugno 2025 registra una perdita di circa 58 milioni di euro, nonostante un forte miglioramento rispetto agli anni peggiori. Alcuni soci di minoranza non sono convinti che queste operazioni siano la soluzione definitiva: durante l’assemblea di novembre, è emerso il timore che si tratti di “cerotti contabili” per coprire perdite ricorrenti, anziché di scelte strutturali realmente trasformative. Inoltre, la governance resta in bilico: nonostante Tether abbia chiesto due seggi nel Cda, ne ha ottenuto solo uno, e per alcuni osservatori questa rinuncia di rappresentanza riflette una tensione latente su trasparenza e potere decisionale.

In sostanza: la Juventus continua a camminare sul filo dell’equilibrio finanziario, sostenuta da iniezioni di capitale cicliche ma senza garanzie che il break-even operi davvero per restare stabile. Se il progetto non produrrà risultati sportivi solidi difficile che ci possa essere un altro aumento di capitale.