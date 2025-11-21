La Juventus in Borsa si allinea all'aumento di capitale, -5%

La Juventus in Piazza Affari si allinea al valore dell'aumento di capitale appena chiuso: il titolo scende del 5% a 2,57 euro, dopo un minimo a quota 2,44. La società calcistica bianconera ha chiuso un aumento di capitale lampo da 97,8 milioni a sostegno del piano strategico. Sono state emesse 37.912.181 nuove azioni, pari a circa il 9,1% del capitale sociale. Il prezzo di emissione delle azioni, riservare a investitori istituzionali, è stato fissato a 2,58 euro per azione.