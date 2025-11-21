Vco, il centrosinistra candida Barbazza presidente provincia

E' Enrico Barbazza, sindaco del comune di Malesco, 1.300 abitanti in val Vigezzo, il candidato scelto dal centrosinistra alla presidenza della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Si vota tra un mese, il 21 dicembre. L'annuncio è stato dato da Progetto Vco, il gruppo di opposizione nel consiglio provinciale, che parla di un "risultato di un percorso di condivisione costruito con numerosi sindaci del territorio". La proposta, spiega Progetto Vco, "guarda a una provincia inclusiva, vicina ai bisogni dei piccoli comuni così come dei centri più grandi, libera da pressioni politiche e capace di garantire ascolto, supporto e continuità amministrativa". Barbazza sfiderà Giandomenico Albertella, sindaco di Verbania e candidato scelto dal centrodestra.