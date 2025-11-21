Nella notte in fiamme tetto capannone industriale a Torino

Quattro squadre dei vigili del fuoco sono intervenute, 23.50 in Strada del Francese, a Torino, per un incendio che ha interessato la copertura di un edificio industriale. Le fiamme hanno riguardato solo la parte superiore della struttura, senza coinvolgere i locali interni. In questi giorni erano in corso dei lavori di rifacimento del tetto. Non si sono registrati feriti e nessuna persona è rimasa coinvolta nell'incendio. I vigili del fuoco hanno operato per circoscrivere l'incendio e mettere in sicurezza l'area, effettuando anche controlli di stabilità sulla copertura una volta spente le fiamme. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell'incendio.