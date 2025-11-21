Grandi eventi urbani, Ivrea si confronta con Asti e Siena

Il prossimo 5 dicembre al Teatro Giacosa di Ivrea (Torino), prima edizione del confronto nazionale dedicato ai grandi eventi urbani. Un incontro che vedrà protagoniste tre città simbolo della tradizione italiana: Ivrea, Siena e Asti. Tre città unite dal filo conduttore delle loro manifestazioni storiche: lo Storico Carnevale di Ivrea, il Palio di Siena e il Palio di Asti. L'appuntamento segna l'avvio di un percorso destinato ad ampliarsi negli anni, con l'obiettivo di coinvolgere altre città italiane e non, creando un vero e proprio network di esperienze e buone pratiche. "Mettere a confronto tre città che vivono manifestazioni così identitarie e complesse è un'opportunità rara: significa imparare gli uni dagli altri e valorizzare ciò che rende unici i nostri territori", dice il sindaco di Ivrea, Matteo Chiantore. Il confronto si articolerà in due momenti: una prima parte dedicata al valore simbolico, culturale e antropologico delle feste popolari; la seconda, di taglio più tecnico, focalizzata sulle sfide organizzative che rendono possibili eventi di tale portata. Saranno affrontati i temi della logistica, della sostenibilità, del coordinamento tra enti e forze dell'ordine e delle strategie operative maturate nel tempo da ciascuna città.