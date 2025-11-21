FI ricorda Cav e rilancia sì al referendum contro malagiustizia

Contro Berlusconi ci "fu un uso politico della giustizia" con "un caso eclatante che ha fatto storia. Ma ci sono migliaia e migliaia di italiani, meno famosi di lui, che sono vittime della mala-giustizia. Il referendum deve fare in modo che con il sì vinca chi vuole un equilibrio e una trasparenza maggiore della giustizia. Noi vogliamo una giustizia che funzioni, non l'impunità". Così il capogruppo del Senato di FI Maurizio Gasparri in occasione di una conferenza alla Camera sulla "giustizia negata"'. "Gli errori giudiziari - in particolare nella forma delle ingiuste detenzioni - coinvolgono ogni anno centinaia di persone e producono costi economici e sociali rilevanti", il senso della conferenza degli azzurri a cui ha preso parte, tra gli altri, anche il capogruppo Paolo Barelli. "Separare le carriere tra pm e giudice rappresenta un presupposto strutturale per un controllo davvero terzo e decisioni più prudenti", spiegano. Forza Italia oggi terrà una manifestazione a Napoli sulla giustizia negata - ricorda il partito - nell'anniversario dell'avviso di garanzia emesso a carico dell'allora presidente del Consiglio, Berlusconi, nel 1994 mentre stava presiedendo un vertice mondiale a Napoli contro la criminalità organizzata. "Dal 1992 al 31 dicembre del 2024 si sono registrate 31.727 casi di ingiusta detenzione, risarcite dallo Stato per una somma di oltre 901 milioni spesi - ricorda il deputato di FI Enrico Costa -. Questi numeri dimostrano come ci sia necessità di un approfondimento puntuale delle ragioni della malagiustizia. E non sono gli unici". Per Costa il problema "si risolve da un punto di vista culturale, comprendendo che il pm è una parte del processo e che le sue posizioni possono essere capovolte. La separazione delle carriere poi fa altri piccoli passi, rafforzando", tra le altre cose, "la figura del giudice".