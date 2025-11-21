Cgil prima per voti, Cisl per iscritti, testa a testa nella Pa

La Cgil è prima per i voti, la Cisl per il numero di iscritti e la Uil per la crescita registrata: la rappresentanza nella pubblica amministrazione, secondo i dati dell'Aran, l'Agenzia per la contrattazione nel pubblico impiego, pubblicati su Repubblica, premia le tre confederazioni con la Cgil che si attesta in media tra voti e deleghe al 24,67%, sostanzialmente stabile, , la Cisl al 24,09%, in calo di mezzo punto e la Uil al 18,04% con un avanzamento di 0,63 punti. La Fp-Cis secondo i dati Aran si conferma avanti nelle Funzioni centrali con il 23.06% a fronte del 20,47% della Cisl-Fp e la Uil-pa a 18,04 mentre la Fp-Cgil è nettamente più avanti nelle Funzioni locali con il 35,89% a fronte del 28,59% della Fp-Cisl e del 19,49% della Uil-Fpl. Nell'istruzione tra Cgil e Cisl è testa a testa con il 23,83% della prima e il 23,25% della seconda. Nella sanità è avanti la Cisl con il 23,73% a fronte del 21,60% della Cgil e il 19,16% della Uil. La scuola, anche a causa dell'alto numero di lavoratori, pesa per il 56% su tutti gli iscritti al sindacato seguita dalla sanità con il 26%. I due comparti insieme pesano per l'80% degli iscritti nel complesso ai sindacati (compresi quelli autonomi).. Su 2,5 milioni di lavoratori nei settori nei quali l'Aran ha raccolto i dati gli iscritti ai sindacati sono un milione 381mila, in crescita del 9,5% sul 2022. I votanti in primavera sono stati 1 milione e 912mila con una crescita del 5,9%.