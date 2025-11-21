TURISMO

Affitti brevi, check-in di persona.

Via i lucchetti dalle strade

Il Consiglio di Stato ribalta una sentenza del Tar del Lazio, dando ragione a Ministero dell'Interno e Federalberghi. Anche per b&b e airbnb scatta l'obbligo di verificare de visu l'identità degli ospiti. Il ministro Piantedosi: "Così si rafforza la sicurezza"

Stop alle scorciatoie per gli affitti brevi. Il Consiglio di Stato si è espresso: obbligo di riconoscimento "de visu" anche per chi affitta una camera in casa propria. Ribaltata la sentenza del Tar del Lazio dello scorso maggio. Addio ai locker selvaggi sparsi per le città. Esulta Federalberghi mentre il ministro Piantedosi parla di una decisione che “rafforza la sicurezza”.

De visu

Era il 27 maggio quando il Tar del Lazio con una sentenza destinata a far discutere sospendeva l’efficacia della circolare del Viminale sul riconoscimento “de visu” degli alloggiati di strutture ricettive e affitti brevi. Una sentenza contro la quale si sono mossi sia il Ministero dell’Interno, sia Federalberghi.

Adesso arriva la svolta. Il Consiglio di Stato ha infatti accolto le istanze presentate annullando definitivamente la sentenza del Tar. Si torna dunque al passato. I gestori di tutte le strutture ricettive oltre a ricevere il documento d’identità dell’alloggiato e a trasmetterlo all’autorità di pubblica sicurezza dovranno anche verificare di persona la corrispondenza tra il titolare del documento e l’effettivo ospite della struttura.

“Il riconoscimento de visu degli alloggiati – spiega Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi – comporta un impegno che gli albergatori assolvono da sempre con grande senso civico, consapevoli delle ricadute positive di cui beneficia tutta la comunità, come dimostrano i recenti casi in cui sono stati individuati e catturati pericolosi malviventi”. L’obbligo vale per tutti: gestori di residence, bed and breakfast, affittacamere, campeggi, alberghi e anche per chi affitta una camera in casa sulle piattaforme online.

“La decisione del Consiglio di Stato rafforza la sicurezza e chiarisce in modo definitivo le regole per tutte le strutture, comprese le locazioni brevi. La verifica diretta dell'identità tutela chi viaggia e chi vive nei quartieri più esposti e sostiene il lavoro quotidiano delle forze di polizia. È una pronuncia che conferma la linea sostenuta fin dall'inizio dal Viminale”, ha dichiarato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.