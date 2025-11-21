Ambrogio (FdI), Lo Russo scopre decoro urbano in vista elezioni

"Dopo l'anno dell'erba e quello della manutenzione stradale, ora arriva l'anno delle facciate pulite. Siamo ormai al governo per slogan: un anno per ogni problema, come se la città fosse un calendario dell'Avvento amministrativo". Lo spiega in una nota Paola Ambrogio, senatrice di Fratelli d'Italia, in merito a quanto detto dal sindaco di Torino Stefano Lo Russo che intende eliminare i graffiti dai muri della città. "Per noi - continua Ambrogio - esiste solo un modo di amministrare: farlo bene, sempre. Non un tema all'anno, scelto in base all'umore o alle elezioni. Lo Russo rifiuta di attribuire le responsabilità a chi imbratta e devasta la città, spesso riconducibili ai soliti ambienti antagonisti e ai centri sociali. Preferisce socializzare il costo dei vandali, facendo pagare i cittadini al posto loro. Noi, con la legge sugli eco-vandali e l'emendamento a mia firma, abbiamo introdotto sanzioni dure e immediate: chi sporca paga. Punto". "Il sindaco - incalza Poggio Sartori, consigliere di Fratelli d'Italia in Circoscrizione 1 - prova persino a far passare la narrativa che 'non sarebbe sua competenza' intervenire sul degrado. È offensivo. Se la città è tappezzata di tag, firme e scritte, è anche perché per anni ha chiuso entrambi gli occhi sui centri sociali, con cui è in perfetta sintonia. Adesso finge stupore e si presenta come il paladino del decoro: un tentativo davvero maldestro"