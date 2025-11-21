Garante detenuti Piemonte, in carcere servono interventi urgenti

"Ho appreso con profonda costernazione la notizia del suicidio di un detenuto avvenuto questa notte nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino. È una tragedia che colpisce tutti e che richiama, ancora una volta, l'attenzione sulla solitudine, sul senso di abbandono e sulla mancanza di prospettive che troppo spesso diventano un'ulteriore condanna per chi vive la privazione della libertà". E' quanto afferma in una nota la Garante regionale dei detenuti Monica Formaiano, secondo cui "questo drammatico episodio evidenzia lo stato di sofferenza del sistema penitenziario e la necessità di interventi immediati, concreti ed efficaci". "Come garante ribadisco l'urgenza di costruire veri percorsi di recupero: strumenti di speranza, supporto e dignità che possano prevenire situazioni di disperazione estrema. È essenziale rafforzare la presenza di personale qualificato e adeguatamente formato - rimarca -, in particolare nell'ambito della prevenzione del rischio suicidario e del sostegno psicologico". La garante regionale esprime la sua "vicinanza ai familiari della persona deceduta e rivolgo un sentito ringraziamento agli agenti di polizia penitenziaria per la tempestività del loro intervento". Lunedì mattina la garante sarà al carcere di Torino per un sopralluogo.