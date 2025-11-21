SANITÀ

Pronto Soccorso, emergenza medici: da gennaio 1 su 4 con metà personale

Una "tempesta perfetta" nel picco influenzale. Mancate assunzioni e la scadenza di contratti con professionisti esterni. In Piemonte si vanta la riduzione dei gettonisti, ma ci sono Asl che preparano gare milionarie. L'indagine Simeu

In un Pronto Soccorso su quattro da gennaio mancherà la metà dei medici necessari. L’allarme, fondato su dati emersi da un’indagine su un campione di strutture e rafforzato da una serie di cambiamenti previsti tra la fine e l’inizio dell’anno, arriva da Simeu, la Società italiana di medicina di emergenza e urgenza.

Una tempesta perfetta, nel picco influenzale e in periodo che normalmente vede aumentare gli accessi ai Pronto soccorso per una serie di patologie legate alla stagione invernale, che non arriva certo all’improvviso, tantomeno senza che nei mesi scorsi dalla stessa Simeu fosse partito più di un avvertimento.

I dati dell'indagine

Oggi i dati presentati a Roma e frutto di una ricerca completata pochi giorni fa dicono che soltanto in tre ospedali su dieci, pari a circa il 31% del totale si potrà contare su una copertura degli organici medici pari o superiore al 75% e che solo casi rarissimi raggiungerà il 100%.

Al contrario a soffrire delle carenze di medici saranno ben sette strutture su dieci. Nel dettaglio, il 39% dei Dea e Pronto Soccorso avrà un numero di professioni in servizio tra il 50% e il 75%, mentre nel 26% delle strutture mancherà la metà dei medici necessari e addirittura il 4% dei Dea e Pronto Soccorso funzionerà con meno del 25% dell’organico previsto.

Ricorso agli "esterni"

“La carenza di medici riguarda soprattutto le strutture più decentrate e periferiche ma è un problema enorme per i cittadini”, spiega Alessandro Riccardi, presidente di Simeu. “Queste strutture, per rimanere aperte, fanno ricorso a prestazioni aggiuntive dei dipendenti interni, il che comporta comunque un sovraccarico di lavoro per professionisti già oberati, o a risorse interne all'ospedale non equivalenti a professionisti specializzati in Emergenza Urgenza, o a contratti professionali non ancora firmati. Tutto ciò – aggiunge Riccardi - comporta il rischio, in condizioni di urgenza, di non avere lo stesso livello qualitativo rispetto all'assunzione con concorso pubblico di personale formato, con titolo riconosciuto di medico dell'Emergenza Urgenza e un percorso standard. È un dato allarmante, anche in vista del picco dell'influenza, che comporta maggiori accessi in Pronto Soccorso”.

Gettonisti in Piemonte

E proprio le risorse esterne cui fa cenno il presidente della società che rappresenta gli specialisti dell’Emergenza e Urgenza, continuano a rimanere una questione irrisolta della sanità e, in particolare della prima linea ospedaliera. La scadenza a gennaio di molti contratti con i medici gettonisti o con contratti simili è una della cause principali della prevista crisi di personale nei Pronto Soccorso. Ma sono gli stessi gettonisti, pur dopo non pochi provvedimenti e indicazioni del ministero volti a ridurre praticamente a zero il ricorso a queste figure professionali, a reggere molti Pronto Soccorso.

Capita anche in Piemonte dove se da un lato la Regione con l’assessore alla Sanità Federico Riboldi vanta casi di drastiche riduzioni o addirittura la fine totale del ricorso ai gettonisti, nello stesso territorio ci sono Asl che in queste settimane hanno bandito gare, di importi per diversi milioni di euro, per l’affidamento all’esterno di interi servizi ospedalieri compresi i Pronto Soccorso.

In un quadro già più che allarmante, l’indagine di Simeu evidenzia ulteriori problematiche legate all’aumento delle consulenze psichiatriche in Pronto Soccorso che nel 2024 sono state stimate in circa 350milaovvero quasi il 2% del totale degli accessi.

Il nodo della psichiatria

A questo proposito l’ex presidente di Simeu, Fabio De Iaco primario al Maria Vittoria di Torino, osserva come Il primo dato da sottolineare è quello che vede “nel 54% delle strutture la presenza di una guardia attiva specialistica in grado intervenire tempestivamente, mentre nel 33% è possibile una reperibilità specialistica e nel 13% non è previsto alcun intervento psichiatrico.

Il dato – sostiene De Iaco – ripropone una questione nota ma irrisolta, relativa all’evidente peso crescente del disagio e della patologia psichiatrica che si deve confrontare con un’insufficienza delle risorse specialistiche”. Di queste patologie il 10% riguarda i minori, ma il sistema sanitario spesso non è in grado di rispondere nella maniera dovuta. L’indagine fa emergere, infatti, come il 61% delle strutture non ha alcuna possibilità di ricoverare un adolescente, mentre solo l’11% ha a diposizione un reparto dedicato di neuropsichiatria infantile, il 9% ricovera nelle strutture per adulti e il 19% ha possibilità di ricovero nelle pediatrie.