Fiom, ci aspettiamo a breve cessione Italdesign da Audi a Ust

"Prosegue la telenovela Italdesign. Ancora non è stato definito nulla, ma crediamo che a breve possa essere ratificata la cessione al gruppo Ust, cosa che ci preoccupa molto. Audi ha escluso licenziamenti e chiusure di stabilimenti, ma non sappiamo fino a quando". Lo afferma Gianni Mannori della Fiom torinese. "I nostri delegati sono andati in Germania, alla vigilia del consiglio di sorveglianza di Audi. L'azienda ha ribadito che c'è la proposta di Ust. Ci stiamo giocando una partita difficile contro un colosso industriale a livello mondiale senza alcun sostegno delle istituzioni locali e nazionali" spiega Mannori.