Sospetta febbre emorragica, primi test negativi, altri in corso

Sono negativi i risultati, giunti dall'ospedale Spallanzani di Roma, dei primi esami effettuati all'ospedale di Asti su di un paziente ricoverato con sintomi riconducibili alla febbre emorragica di Marburg. I sanitari specificano però che è ancora presto per il "cessato allarme" e, per sicurezza, verranno effettuati altri prelievi e successivi esami, anche nella giornata di domani. Gli esiti da Roma sono arrivati da poco e il paziente, 81 anni, che è tornato da un'area dell'Etiopia dove è presente la malattia, resta sotto osservazione e lontano dagli altri ricoverati, isolato nel reparto di malattie infettive del Cardinal Massaia. Era stato infatti l'anziano stesso, arrivato in pronto soccorso ieri, a informare del suo viaggio e della presenza della febbre emorragica nei luoghi visitati.