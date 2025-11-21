POLITICA & GIUSTIZIA

Costa: "Giudici succubi dei Pm". Rinaudo: "Ho visto le storture"

Nello stesso giorno in cui nel '94 Berlusconi venne raggiunto da un avviso di garanzia durante il G7 di Napoli, Forza Italia dedica una giornata alla "giustizia negata" e apre la campagna referendaria per il Sì. Da Torino interviene anche l'ex magistrato

“Il 94% delle richieste di intercettazione dei pubblici ministeri viene accolto dai giudici, così come l’85% delle proroghe delle indagini preliminari. È evidente che esiste un rapporto di soggezione del giudice rispetto al Pm”. Con queste parole il vicepresidente della commissione Giustizia Enrico Costa, già ministro degli Affari regionali e vice guardasigilli, è intervenuto oggi alla Camera dei Deputati in occasione della “Giornata della giustizia negata”, rilanciando la battaglia di Forza Italia per il Sì al referendum sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri.

Liberare i giudici

Costa non si limita ai dati: “La figura del giudice va liberata, rafforzando la sua autonomia, la sua capacità di valutare senza condizionamenti. Il Pm è una parte del processo, e le sue posizioni possono essere capovolte”, sottolinea, puntando il dito sulle conseguenze concrete del sistema attuale: “Dal 1992 al 2024 si contano 31.727 casi di ingiusta detenzione, con risarcimenti per oltre 901 milioni di euro. Il potente ha strumenti per difendersi, il debole no”, aggiunge l’ex ministro. “Chi non è strutturato perde lavoro, rapporti familiari, credibilità”.

Magistrati per il Sì

A sostegno della riforma è intervenuto anche il magistrato in pensione Antonio Rinaudo, a lungo sostituto procuratore a Torino, dove si è contraddistinto per i suoi procedimenti contro Br e No Tav). Rinaudo, parlando durante l’incontro organizzato da Forza Italia a Torino, dal titolo “Per una giustizia a zero vittime di errori”, ha quindi offerto una testimonianza “da insider” sull’assetto giudiziario italiano: “In quarant’anni di magistratura ho vissuto le storture del sistema. Parlo delle correnti, o della vicinanza tra giudici e pubblici ministeri. È vero che è il Gip e non il Pm a mettere in carcere la gente, ma il Gip si adegua 99 volte su 100 alle richieste del Pm. Io invece ho toccato con mano il contrario, perché andavo a toccare dei settori che per certi miei colleghi erano intangibili: non mi riferisco ai colletti bianchi, ma agli anarchici e ai centri sociali. Ed ecco che c’era una certa reticenza a concedermi le misure cautelari”.

Rinaudo, oggi vicepresidente del comitato “Cittadini per il Sì”, sottolinea che la sua presenza dimostra come la riforma non sia contro la magistratura: “Io sono fuori dall’organizzazione della magistratura, non ho ambizioni di carriera né politiche, non avrò nessun tornaconto se vince il Sì. Il tornaconto, se vince il Sì, sarà per i cittadini”, ha precisato.

L’incontro torinese ha visto la presenza dei maggiorenti locali del partito, come il ministro della Pubblica Amministrazione e segretario regionale di Forza Italia Paolo Zangrillo, che parlando dell’avviso di garanzia a Silvio Berlusconi durante il suo primo mandato da premier “un attentato alla democrazia”.

Passato e presente

La giornata di oggi è stata infatti l’occasione per ricollegarsi a un episodio simbolico: l’avviso di garanzia notificato all'allora presidente del Consiglio Berlusconi durante il G7 di Napoli nel 1994, proprio il 21 novembre. “Non si tratta di difendere Berlusconi — ha chiarito il capogruppo di FI al Senato Maurizio Gasparri — ma di evitare che simili storture si ripetano”. Io ero a Napoli quel giorno. L’avviso di garanzia al G7 ha condizionato la vita democratica del Paese”, continua Gasparri, secondo il quale quell’episodio continua a rappresentare un simbolo di malagiustizia.

Anche per questa ragione il senatore forzista Pierantonio Zanettin, promotore dell’iniziativa odierna, ha annunciato che i comitati per il Sì saranno guidati da persone che hanno subito errori giudiziari, tra cui l’ex senatore Marco Siclari, che ha raccontato la propria condanna ribaltata in appello, una vicenda che gli costò la rielezione parlamentare. Il partito fondato da Berlusconi scommette ancora una volta su un tema identitario, puntando sul crescente sentimento di sfiducia verso la magistratura e provando a trasformarlo nella leva decisiva della battaglia referendaria.