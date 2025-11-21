Tribunale di Cuneo, si insedia il presidente Mario Amato

Ha preso possesso della nuova sede il presidente del tribunale di Cuneo Mario Amato, nominato dal Csm a ottobre in sostituzione di Paolo Demarchi Albengo. Catanese, 66 anni compiuti a settembre, viene da Torino dove è stato presidente vicario del tribunale oltre che presidente di sezione penale in Corte d'Appello. Nella prima uscita ufficiale il neopresidente ha fatto riferimento alla riforma sulla separazione delle carriere, giudicata negativamente: "Spero con tutto il cuore di non dover parlare, tra qualche mese, di magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente". "Il nostro - ha aggiunto - non è un comparto dell'amministrazione come tanti altri: la giustizia è un valore assoluto, da rispettare ogni giorno". Nell'aula di assise del palazzo di giustizia, insieme al presidente di sezione penale Edmondo Pio, al procuratore capo Onelio Dodero e al presidente dell'Ordine degli Avvocati Alessandro Ferrero, sono intervenuti il presidente di Corte d'Appello Edoardo Barelli Innocenti e il procuratore generale di Torino Lucia Musti. Da lei la critica più esplicita alla riforma, con un appello rivolto a giudici e pm: "Cerchiamo di mantenerci uniti nella nostra cultura della giurisdizione, al di là di questa riforma che ci vuole ridurre a strumento dell'esecutivo".