FI, a Torino Stati Generali del Commercio Internazionale

Il Commercio Internazionale è il tema centrale degli Stati Generali di Forza Italia in programma domani, sabato 22 novembre - dalle 9.30 alle 17 - presso il centro internazionale di formazione ITC-ILO di Torino - su iniziativa dal Dipartimento Esteri di Forza Italia in collaborazione con i dipartimenti Economia, Attività Produttive, Agricoltura, Trasporti, Energia, Turismo e Italiani all'Estero. Aprirà i lavori, si legge in una nota, il ministro degli esteri e vice presidente del Consiglio Antonio Tajani, che poi concluderà assieme al ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo e al vice ministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini. Interverranno le Ambasciate di Germania, Francia e Sudafrica e, a seguire, gli interventi del Commissario europeo al Commercio Internazionale Maroš Šefčovič e il presidente del Ppe Manfred Weber. Introducono la conferenza la vice-segretaria di Forza Italia e responsabile del dipartimento Esteri Deborah Bergamini ed il responsabile dei Dipartimenti Alessandro Cattaneo, eseguiranno poi i saluti di benvenuto altri vertici del partito fra cui il capigruppo alla Camera Paolo Barelli, l'eurodeputata e presidente della Consulta di Forza Italia Letizia Moratti ed il presidente della Regione Piemonte e vice segretario del partito Alberto Cirio. Saranno ascoltati esponenti del mondo imprenditoriale e produttivo del commercio italiano a livello internazionale, fra cui il vice-presidente di Confindustria Marco Nocivelli, nonché i principali enti istituzionali di supporto all'export, fra cui il Presidente dell'ICE Matteo Zoppas. Competitività dell'industria e promozione del made-in, il sistema Paese a sostegno delle imprese, diplomazia della crescita fra mercati maturi ed emergenti: questi i temi su cui si discuterà nelle rispettive sessioni di tematiche.