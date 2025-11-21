In Piemonte consiglio regionale contro violenza di genere

Il Consiglio regionale del Piemonte scende in campo contro la violenza di genere. In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre l'assemblea legislativa sosterrà una serie di iniziative sportive per sensibilizzare sul tema. Tra le testimonial c'è la conduttrice televisiva Cristina Chiabotto, oltre alle campionesse azzurre del lancio del disco, Daisy Osakue, Yasmina Akrari Volley, Sofia Rabino Trial, Lucrezia Grande Curling. Lo sport sarà protagonista con il torneo benefico di calcio a 7 'In campo contro la violenza', organizzato dall'Associazione sportiva dilettantistica Salsasio e dal Comune di Villastellone, che si terrà domenica 23 novembre al centro sportivo Salsasio di Carmagnola. Fra le squadre partecipanti ci saranno una mista di consiglieri e consigliere regionali, una di amministratori e amministratrici locali e quattro squadre di calcio femminile. Il Consiglio regionale e tutti gli enti promotori hanno diffuso il messaggio veicolato dall'hashtag #Incampocontrolaviolenza alle federazioni e associazioni sportive per fare in modo che tutto il mondo dello sport sia coinvolto. Molte squadre nei giorni dal 23 al 25 novembre gareggeranno nei loro rispettivi campionati con un segno rosso sul volto, rispettando un "minuto di rumore" a inizio partita, per manifestare il proprio dissenso contro la violenza sulle donne. Sempre in occasione della giornata del 25 novembre, il Consiglio regionale ospita la mostra 'Se potremo impedire a un cuore di spezzarsi'. Fino al 30 novembre nell'atrio di Palazzo Lascaris e all'Urp a Torino, saranno esposti tredici ritratti di donne che hanno vissuto e superato esperienze di sofferenza e violenza. "La violenza sulle donne è una tragedia quotidiana che non possiamo ignorare. Ancora oggi, nel nostro Paese, troppe donne subiscono aggressioni e violenze, fino alle forme più estreme", commenta Davide Nicco, presidente del Consiglio regionale.