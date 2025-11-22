CAVOLETTI DI BRUXELLES

Tagli per miliardi all'agricoltura.

Pac, mille trattori contro Ursula

Il mondo agricolo europeo contro le proposte della Commissione. Il 18 dicembre attesi a Bruxelles migliaia di agricoltori. Adesione di tutte le organizzazioni di categoria italiane. Il Piemonte rischia di perdere 100 milioni all'anno, avverte l'assessore Bongioanni

Più di 10mila agricoltori e non meno di mille trattori. Sono i primi numeri di quella che si annuncia per il prossimo 18 dicembre a Bruxelles come la più imponente manifestazione degli ultimi anni del mondo agricolo europeo.

Dopo le proteste con cortei di mezzi agricoli che hanno infiammato i centri della politica dell’Unione all’inizio del 2024, quest’anno vede il suo ultimo mese a dispetto della stagione molto caldo con una mobilitazione contro le modifiche alla Pac, la Politica agricola comunitaria, e altre e altri provvedimenti proposti dalla Commissione presieduta da Ursula von der Leyen con l’effetto di pesantissimi tagli a danno del settore.

"Mobilitazione senza tregua"

Alla protesta aderiscono oltre 40 organizzazioni agricole provenienti da tutta Europa. Tutte le confederazioni agricole italiane vi prenderanno parte. Da Coldiretti, che già aveva manifestato fuori dal Parlamento Europeo il 21 ottobre, da Confagricoltura a Fedagripesca, oltre a Copagri e Cia. Proprio il presidente di quest’ultima organizzazione, Cristiano Fini, nel corso della recente assemblea nazionale pochi giorni fa aveva annunciato “una mobilitazione senza tregua, finché non vedremo un cambio di passo vero, non di facciata”.

Alla presenza del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e del vicepresidente della Commissione Europea Raffaele Fitto, Fini ha chiesto che sia l’Italia a guidare questo momento di lotta per il settore primario. Esortazione cui Lollobrigida ha risposto definendo la manifestazione “un segnale di grande insofferenza” da parte degli agricoltori a cui è necessario dare ascolto.

Lollobrigida e Fitto

Per il ministro, inoltre, “le scelte finora attuate dalla Commissione Europea non sono state fatte nella direzione corretta, intanto per i rischi di riduzione dei fondi per gli agricoltori e poi per un quadro di rinazionalizzazione dei fondi che mina alla base quella che era una pianificazione comune che era la scelta strategica dell’Europa”.

Gli agricoltori non si oppongono soltanto, si fa per dire, ai tagli che arriverebbero con la nuova Pac proposta da von der Lyen i cui effetti potrebbero minare pesantemente l’intera economia agricola, ma anche ad altre misure nell’agenda della Commissione, come il Fondo unico e, quindi, l’idea di accorpare i fondi agricoli con quelli di coesione. Una misura che per le organizzazioni agricole nasconde il rischio di un’interpretazione da parte degli Stati in maniera elastica destinando risorse a politiche territoriali e non specificatamente al comparto agricolo.

Tutte le sigle compatte

Ieri con un comunicato Confagricoltura ha confermato la sua discesa in piazza a Bruxelles “per protestare contro una proposta sulla futura Pac che, non solo non risponde alle esigenze attuali delle aziende agricole, ma addirittura taglia le risorse per il settore primario”. L’organizzazione di categoria ricorda come “le nostre imprese garantiscono cibo e rappresentano uno dei pilastri dell'economia italiana ed europea. Gli agricoltori non possono garantire gli stessi standard produttivi con i tagli prospettati dalla commissione europea. Tagli che bloccano di fatto le economie di interi territori e altrettante popolazioni”. E su quei tagli che senza le modifiche chieste dal comparto agricolo abbatteranno nei prossimi anni su un settore cruciale dell’economia, già si fanno conti augurandosi non si traducano in realtà. Per l’Italia significherebbe perdere circa 8 miliardi all’anno con un impatto definito disastroso per oltre 770mila aziende agricole e 4 milioni di occupati.

I rischi per il Piemonte

Concentrando lo sguardo su una regione che nell’agricoltura ha oltre l’1,7% del suo Pil come il Piemonte, dove per il periodo 2023-2027 la Pac vale qualcosa come 1 miliardo e 750 milioni si fa presto a comprendere quanto diminuirà con la riduzione del 20%. “Tagli che risulterebbero insopportabili per il settore agricolo piemontese – ribadisce l’assessore regionale all’Agricoltura Paolo Bongioanni – di cui verrebbe minata profondamente la sua competitività e, nel caso di molte aziende, la stessa sopravvivenza”.