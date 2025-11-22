VERSO IL REFERENDUM

"Giudice terzo, freno alle correnti". "Macché, indipendenza a rischio".

Faccia a faccia tra Costa e Grosso

Parte la compagna referendaria sulla Giustizia. Il frontman del Sì, l'ex ministro di Forza Italia, e il giurista torinese, che guida il comitato per il No promosso dall'Anm, si sfidano in un'intervista doppia sulle ragioni dei due schieramenti

Mentre volge al termine la lunga campagna elettorale per le regionali, con gli appuntamenti in Puglia, Campania e Veneto a chiudere la tornata autunnale, entra nel vivo la lunga campagna referendaria sulla riforma della Giustizia, con i cittadini che nella prossima primavera dovranno esprimersi sulla separazione delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri. La riforma, promossa dal guardasigilli Carlo Nordio e sostenuta, oltre che dalla maggioranza di centrodestra, da varie associazioni e comitati per i diritti civili, oltre a istituire un doppio binario per magistrati giudicanti e inquirenti introduce il sorteggio per i membri del Csm, l’organo di autogoverno della magistratura che verrà sdoppiato in due consigli separati.

Uno dei primi confronti pubblici su questo tema si terrà lunedì sera a Mondovì, patria di Enrico Costa, responsabile Giustizia di Forza Italia e già ministro agli Affari Regionali e vice guardasigilli. Forte sostenitore delle ragioni del Sì alla riforma, con lui si confronterà il professor Enrico Grosso, avvocato penalista e ordinario di Diritto Costituzionale all’Università di Torino, presidente del Comitato per il No al referendum. Prima che si incontrino dal vivo, abbiamo confrontato qui i loro punti di vista.

La separazione delle carriere è una conseguenza naturale della riforma Vassalli? Perché oggi c’è chi dice sì e chi dice no?

Enrico Costa: Questa riforma è la conseguenza tardiva dell’articolo 111 della Costituzione, dove si parla di giudice terzo e imparziale. Il fatto che molti politici abbiano cambiato di idea rispetto ad allora è legato alle logiche di schieramento e al significato politico che l’opposizione vuole dare al referendum: è chiaro che una vittoria del No indebolirebbe il governo Meloni. A questo si aggiungono le logiche di obbedienza al proprio schieramento, visto che il Pd oggi è alleato con il Movimento 5 Stelle, che del giustizialismo ne ha fatto una bandiera. Non è un caso che padri nobili del Pd come Augusto Barbera, Claudio Petruccioli, Enrico Morando e Goffredo Bettini siano in dissenso con la linea della Schlein. Nella sua mozione per la segreteria del 2019 Maurizio Martina affermava: “Il tema della separazione delle carriere appare ineludibile per garantire un giudice terzo e imparziale”. Non credo che lui e tanti suoi compagni abbiano cambiato idea, ma devono sottostare alla disciplina di partito. Oggi il Pd è molto succube dell’Anm e delle correnti della magistratura, che sono ormai strutture di potere. Ma l’Anm non è tanto preoccupata dalla separazione delle carriere quanto dal sorteggio, che va a rompere il meccanismo delle correnti.

Enrico Grosso: La riforma del Codice di procedura penale del 1989 è perfettamente compatibile con il testo attuale della Costituzione. La Corte costituzionale lo ha espressamente sancito, e più di una volta. Il principio di terzierà del giudice non ha nulla a che fare con la “carriera”, ha invece molto a che fare con l’indipendenza. Il giudice è terzo se è libero, e quindi davvero indipendente, ossia se non ha paura delle decisioni che dovrà prendere. Questa riforma non sancisce affatto, ma al contrario minaccia quel principio, perché indebolisce il Csm, ossia il principale strumento di difesa contro le pretese del potere politico di condizionarne le decisioni. Questa riforma priva di fatto il Csm del suo indispensabile ruolo costituzionale: lo divide in due, prevede che i componenti che sono espressione della magistratura (ma non invece, si badi bene, quelli che sono espressione della politica!) siano sorteggiati, gli sottrae una funzione fondamentale come quella disciplinare. Si tratta di interventi palesemente punitivi, che servono solo a intimorire i giudici. Privati di un organo costituzionale che li protegga davvero nella loro autonomia, saranno inevitabilmente più fragili di fronte al potere, intimoriti quando si tratta di prendere decisioni che lo disturbano. I primi che dovrebbero essere spaventati di tutto ciò sono proprio gli avvocati, che sono quotidianamente in prima linea nella difesa dei diritti dei cittadini che si affidano a loro. E infatti molti avvocati lo sono, e avversano come me questa riforma.

La riforma prevede il sorteggio dei componenti del Csm, che con la separazione delle carriere verrà sdoppiato. Qual è la vostra posizione su questo?

EC: L’obiettivo del sorteggio è garantire che il magistrato più capace faccia più strada. Bisogna evitare lo strapotere delle correnti che fanno le liste non in base al merito, ma all’appartenenza correntizia. Oggi fa carriera il giudice meno capace ma con in tasca la tessera della corrente. Il Csm non è organo di rappresentanza, ma di amministrazione. A chi sostiene che il sorteggio rischia di inficiare la qualità delle valutazioni rispondo: se un giudice è idoneo a condannare un cittadino all’ergastolo sarà idoneo anche a giudicare i suoi colleghi.

EG: L’elezione è un fondamentale strumento di scelta consapevole, serve quindi soprattutto a selezionare chi sia più adatto e meglio attrezzato a svolgere i delicatissimi compiti di altissimo rilievo costituzionale di cui il Csm è investito. Il sorteggio, oltre ad essere umiliante, è deresponsabilizzante, e quindi indebolisce l’organo. L’elezione serve a scegliere i migliori, il sorteggio affida invece la selezione al caso. È un anello essenziale di una complessiva strategia di delegittimazione e di indebolimento del ruolo costituzionale del Csm, ridotto a organo burocratico come tanti. È di nuovo il sintomo della pretesa della politica di “catturare” il potere giudiziario.

Con la separazione delle Carriere i pm finiranno sotto il controllo dell’esecutivo?

EC: Questa è una bugia grossa come una casa. L’articolo104 della costituzione non viene toccato nella parte riguardante l’indipendenza delle magistratura. È un processo alle intenzioni, un discorso che non sta in piedi: è chiarissima la scelta del parlamento, che ha anche mantenuto l’obbligatorietà dell’azione penale a differenza di quanto succede negli Stati Uniti e anche in altri paesi europei come la Francia. Questo dimostra anche come il fronte del No sia a corto di argomenti.

EG: Il problema non è quello della sottoposizione del pm all’esecutivo. Il problema è la “cattura” da parte della politica della funzione giudiziaria in quanto tale. È il giudice, più ancora del pm, ad essere minacciato nella sua indipendenza.Tutte le costituzioni, da più di due secoli, affidano alla giurisdizione il compito di arginare la naturale tendenza della politica ad abusare del potere di cui dispone. Per questo alla magistratura, nel suo complesso (non certo solo al pm) deve essere garantita piena ed effettiva autonomia e indipendenza dal potere politico. Altrimenti non riesce ad esercitare davvero quel compito essenziale e a pagarne le conseguenze sono i cittadini. Quando è indebolita l’autonomia del potere giudiziario dal potere politico i cittadini vedono drasticamente ridursi gli spazi di tutela dei loro diritti: lo Stato costituzionale è stato inventato per limitare il potere e assoggettarlo al diritto. Solo magistrati autonomi e indipendenti da ogni altro potere possono assolvere a questo essenziale compito. Ma l’autonomia non basta proclamarla in astratto. Occorre poi preservarla in concreto, giorno per giorno. A questo serve il Consiglio Superiore della Magistratura: a garantire davvero, al di là delle affermazioni di principio, l’autonomia della giurisdizione dalla politica. Indebolire il Csm significa indebolire l’autonomia della giurisdizione. E quindi indebolire la tutela concreta dei diritti dei cittadini.

Sarà l’Alta Corte a giudicare i magistrati, a sua volta composta da giudici. Cosa cambia rispetto a oggi?

EC: Quello che cambia è che c’è un soggetto autonomo rispetto al tema delle nomine e dei trasferimenti. L’alta corte fa solo quello: ci sono membri che verranno nominati dal Presidente della Repubblica, oggi il sistema disciplinare del Csm non funziona. Nel 2024 ci sono state 24 sanzioni a fronte di oltre duemila segnalazioni. Il tema disciplinare va poi affrontato in maniera più ampia: molti magistrati vengono assolti per la scarsa rilevanza del fatto, in maniera totalmente discrezionale. Pensiamo alla responsabilità civile e alla responsabilità contabile: dal 1992 al 2024 si contano 31.727 casi di ingiusta detenzione, con risarcimenti per oltre 901 milioni di euro, ma le sanzioni comminate si contano sulle dita di una mano. Nell’ultimo anno sono state solo 24, a fronte di migliaia di segnalazioni. I magistrati non possono non pagare mai, nascondendosi sempre dietro il principio di autonomia e indipendenza.

EG: Cambia tutto, e anzi il rischio è che l’Italia si ponga, sotto questo profilo, al di fuori del sistema delle garanzie giudiziarie presidiato dalla convenzione europea dei diritti dell’uomo. Non solo si sottrae la giustizia disciplinare, e quindi il controllo sulla deontologia dei magistrati, all’organo che dovrebbe essere costituzionalmente deputato a disciplinare ogni aspetto dell’attività dell’ordine giudiziario, ma lo si affida a un organo bizzarro, in parte sorteggiato e in parte nominato (perché deve essere chiaro che i membri di origine politica continueranno a essere scelti entro rose di nomi che la politica individuerà puntualmente). Il magistrato condannato disciplinarmente non avrà neppure la possibilità di appellarsi a un giudice “terzo”, perché a giudicarlo in secondo grado non saranno più le Sezioni Unite della Cassazione, il massimo organo giudiziario del paese, ma saranno i membri della medesima Alta Corte, solo in diversa composizione. Che le sanzioni disciplinari possano essere impugnate di fronte a un organo giudiziario davvero terzo corrisponde a un elementare principio di garanzia dell’incolpato e di correttezza complessiva della decisione. Ciò viene impedito. Una cosa inaudita, che viola qualsiasi principio di garanzia.